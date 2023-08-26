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大英博物館自盜2000文物賤賣 館長下場慘

編譯中心／綜合25日電
大英博物館大量文物被盜，館長下台。（美聯社）
大英博物館大量文物被盜，館長下台。（美聯社）

英國倫敦大英博物館（British Museum）日前爆出近2000件文物被「家賊」偷取賤賣，館長費雪（Hartwig Fischer）25日宣布辭職。大英博物館董事會已接受其辭職申請。

費雪在聲明中表示：「在過去幾天，我詳細審視有關大英博物館失竊的事件及其調查。顯然，對於2021年的警告和現已完全浮出水面的問題，大英博物館的回應並不全面。這個失敗的責任最終必須歸咎於館長。」

現年60歲、來自德國的費雪於2016年4月出任大英博物館館長，多年來協助籌備該館翻新和環保工作，原定明年任期屆滿後離任。

大英博物館日前失竊或損毀的館藏包括西元前15世紀至西元19世紀間的黃金珠寶、半寶石和玻璃寶石。

大英博物館就大批文物被盜事件，上月已辭退一名高級策展人，但至今未公布其身分，英媒指涉事者為在大英博物館任職逾30年的地中海文化藏品策展人希格斯（Peter John Higgs）。

英國政府也啟動了一項獨立的安全審查，將對被解雇的工作人員採取法律行動，倫敦警察廳的經濟犯罪指揮部已展開調查。

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