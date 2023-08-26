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時隔3年半 北韓客機首飛海參崴

編譯中心／綜合25日電
當地時間8月25日，設於俄羅斯符拉迪沃斯托克國際機場的顯示屏上顯示由朝鮮航司高麗航空執飛的赴平壤航班信息（第四排）。（韓聯社）
當地時間8月25日，設於俄羅斯符拉迪沃斯托克國際機場的顯示屏上顯示由朝鮮航司高麗航空執飛的赴平壤航班信息（第四排）。（韓聯社）

時隔3年6個月，北韓航司高麗航空一架客機25日飛赴俄羅斯海參崴國際機場。據當地相關人士透露，該班機未載有從平壤出發的旅客，降落時受當地雨天影響，在機場上空盤旋了15至20分鍾。

韓聯社引述俄媒報導，海參崴機場航班信息電子屏未顯示高麗航空班機到達的信息，稍後才顯示高麗航空JS-272班機定於下午1時15分返回平壤，但與其他航班不同，未顯示該航班的值機櫃台編號，只顯示「登機結束延誤起飛」的提示。

當地相關人士披露，北韓客機似乎是為接回因疫情封鎖措施滯留在俄羅斯的北韓居民。

作為唯一一條往返朝俄的國際航線，高麗航空平壤至海參崴航線在新冠疫情前每周執飛兩班，但北韓因新冠防疫自2020年2月起停止執飛。之後，朝俄國際航線去年下半年出現復航跡象，當天時隔3年6個月正式復航。

另外，北韓24日發射衛星失敗，雖然當天就對外發布壞消息，但對內媒體直到25日仍報喜不報憂，將境內居民蒙在鼓裡。

分析認為，繼5月31日第一次發射「偵察衛星」失敗後，北韓送「星」上天再度折戟，可能因顏面掃地才不敢及時公開真相。

朝媒已揚言10月進行第三次發射，可能在紀念建政75周年的9月9日等時機交代第二次發射失敗的情況。據了解，10月1日至10月10日很可能是第三次擇機發射的時段。

當地時間8月25日，在俄羅斯符拉迪沃斯托克國際機場，一架朝鮮高麗航空的客機停靠航...
當地時間8月25日，在俄羅斯符拉迪沃斯托克國際機場，一架朝鮮高麗航空的客機停靠航站樓。（韓聯社）

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