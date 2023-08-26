時隔3年半 北韓客機首飛海參崴
時隔3年6個月，北韓航司高麗航空一架客機25日飛赴俄羅斯海參崴國際機場。據當地相關人士透露，該班機未載有從平壤出發的旅客，降落時受當地雨天影響，在機場上空盤旋了15至20分鍾。
韓聯社引述俄媒報導，海參崴機場航班信息電子屏未顯示高麗航空班機到達的信息，稍後才顯示高麗航空JS-272班機定於下午1時15分返回平壤，但與其他航班不同，未顯示該航班的值機櫃台編號，只顯示「登機結束延誤起飛」的提示。
當地相關人士披露，北韓客機似乎是為接回因疫情封鎖措施滯留在俄羅斯的北韓居民。
作為唯一一條往返朝俄的國際航線，高麗航空平壤至海參崴航線在新冠疫情前每周執飛兩班，但北韓因新冠防疫自2020年2月起停止執飛。之後，朝俄國際航線去年下半年出現復航跡象，當天時隔3年6個月正式復航。
另外，北韓24日發射衛星失敗，雖然當天就對外發布壞消息，但對內媒體直到25日仍報喜不報憂，將境內居民蒙在鼓裡。
分析認為，繼5月31日第一次發射「偵察衛星」失敗後，北韓送「星」上天再度折戟，可能因顏面掃地才不敢及時公開真相。
朝媒已揚言10月進行第三次發射，可能在紀念建政75周年的9月9日等時機交代第二次發射失敗的情況。據了解，10月1日至10月10日很可能是第三次擇機發射的時段。
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