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拚登月第5國 日本1理由選8.28發射火箭

編譯中心／綜合25日電
日本太空計畫預定下周發射搭載暱稱「月球狙擊手」探測器的火箭。圖為小型無人探測器SLIM登月示意圖。（美聯社資料圖片）
日本太空計畫預定下周發射搭載暱稱「月球狙擊手」探測器的火箭。圖為小型無人探測器SLIM登月示意圖。（美聯社資料圖片）

印度「月船3號」23日達成歷史性登月任務後，成為繼美國、前蘇聯和中國之後，第4個實現登月的國家；日本太空計畫也將從一連串挫折中重新振作，預定28日首次發射搭載暱稱「月球狙擊手」探測器的火箭，力拚成為登月第5國。

中央社引述法新社報導，這枚火箭將搭載登陸器以及一枚用於探測宇宙演化的X射線成像衛星，登陸器預計將於4個月至6個月內抵達月球表面。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，由於27日天候不佳，火箭將延後一天發射，定28日升空。

日本的太空計畫堪稱全球規模最大計畫之一，但是去年11月首度試圖在月球上投放登陸器以失敗收場，上個月一枚新型火箭H3一號機又在測試中爆炸；預定28日發射火箭的計畫，是日本第三度挑戰登月。

NHK報導指出，JAXA已採取加強通用部件檢查等措施。此次發射的H2A火箭以及包含強化發射能力的H2B，皆為成功率高達98%，並在世界範圍內屬於高標準的火箭，H2A火箭作為H3發射失敗後首度的大型火箭發射，因而備受矚目。

日本太空機構目前將希望寄託在火箭搭載的小型無人探測器SLIM（Smart Lander for Investigating Moon）上。

正如它的簡稱SLIM（意為「苗條的」），這款登陸器又小又輕，只有2.4公尺高、2.7公尺寬、1.7公尺長，約700公斤重。

日本太空機構希望SLIM展現高精確度，給它取了「月球狙擊手」（Moon Sniper）的暱稱，以降落在距離月球上特定地點100公尺以內為目標，遠低於通常的數公里誤差範圍。

SLIM計畫團隊成員坂井真一郎向印度登月成功致敬時告訴記者：「登月仍然是一項非常困難的技術。為了見賢思齊，我們將在自己的任務中不遺餘力」。

「H2A」火箭。（取材自JAXA官網）
「H2A」火箭。（取材自JAXA官網）

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