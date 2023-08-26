日本核廢水排入海 福島商家接到上千通講中文騷擾電話

福島第一核電廠24日將核廢水排放入海。（路透）

日本 福島第一核電廠24日開始將稀釋後的核廢水 排放入海，此舉引發中國民眾擔憂與不滿，在網路上罵聲連連，核廢水相關議題也連續登上社群媒體熱搜。福島當地媒體指出，福島縣內的餐廳等商家，25日起接到上千通講中文的騷擾電話，不堪其擾。

福島中央電視台報導，一名在福島縣內經營4間拉麵店的男子透露，他從25日上午開始，就陸續接到講中文的電話，語氣聽起來在氣憤怒罵。儘管他聽不懂對方在說什麼，但他隱約聽到對方提到「處理水」與「核」等字眼。

這通騷擾電話單方面掛斷後，店家的電話每隔一分鐘又會再次響起，4間店鋪總共接到約千通中文騷擾電話。就算他把騷擾的號碼設定拒接，對方又會用其他號碼打來，總共使用約100組不同的電話號碼。

男子最後只好拔掉電話線，這也讓他接不到客人的訂餐電話，對生意產生影響。該男子指出，由於福島第一核電廠的核廢水於24日排放入海，應該是反對此舉的中國人打電話來抗議。

據報導，其他福島縣內的餐飲店同樣接到講中文的騷擾電話，部分老闆不甚其擾，已打電話給福島縣內的警察署諮詢。福島中央電視台調查後，發現騷擾電話的國碼是「86」，來自中國。該電視台嘗試回撥後，一名說中文的男子接起電話，表示他只是打錯，但不願意透露他打電話到日本的原因。

微博 帳號「我得了很嚴重的厭蠢症bot」25日分享一張截圖，有名網友分享通聯記錄，並抱怨「氣死我了居然說排核廢水和他有甚麼關係」，疑似打電話給日本商家抱怨核廢水一事，。該推文隨即引發大批微博網友不滿，怒罵「沒見過這麼蠢的」、「欺負老百姓算什麼本事」、「這種人最適合去喝核汙水」、「都不如直接打給岸田文雄」。

日核廢水入海 福島商家狂接上千通「中文騷擾電話」

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