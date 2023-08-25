印中關係仍緊繃…莫迪與習近平南非見面 僅短暫交談無雙邊會議

印度總理莫迪。 （美聯社）

印度 總理莫迪與中國國家主席習近平 利用在南非 出席金磚峰會的機會短暫交談，但並未舉行雙邊會議。觀察人士認為，這意味著印中兩國雙邊關係，仍因邊界對峙而處於緊繃。

金磚國家（BRICS）峰會於22至24日在南非大城約翰尼斯堡舉辦，由於印中關係自2020年6月起即因邊界衝突而陷入緊繃，雙方迄今部署數萬士兵在邊界沿線對峙，印度戰略圈人士普遍關注莫迪與習近平的互動情況，特別是兩人是否舉行雙邊會談，作為評估印中關係的指標。

中國外交部網站今天以「發言人表態」的方式，公開了兩人於23日會面的消息，稱習近平「應約」與莫迪交談。雙方就當前中印關係和共同關心的問題坦誠、深入地交換了意見。

根據這則「答記者問」短稿，習近平強調，中印關係改善發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發展，雙方應從兩國關係大局出發，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平與安寧。

印度外交部至截稿時暫未發布相關聲明或新聞稿，但「印度時報」（TOI）今天引述隨同莫迪出訪的印度外交部次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）說，莫迪與習近平的會面不算是「雙邊會議」，而是一場交談。

卡瓦特拉稱，莫迪向習近平強調了印方對於「中印實際控制線」（LAC）邊境問題的關切，兩人也同意及早「解除對峙及降低緊張」。

另一方面，「今日印度」（India Today）新聞網今天引述消息人士稱，本屆金磚峰會，是中方向印度提出召開雙邊會議的要求，但澄清，兩人這次的會面只是「非官方」性質的對話。

自2020年印中邊界衝突發生以來，莫迪與習近平雖曾在一些國際場合碰面及短暫交談，但尚未舉行過雙邊會談。印度外交部先前多次重申，唯有在邊境情況「恢復正常」之後，兩國關係才可能正常化。

據媒體報導，印方希望雙方各自退兵到2020年邊界衝突爆發之前的駐紮位置，但中方只願意維持新的現狀。

為解決邊界問題，印中於13日至14日舉行了第19輪軍長級會議，雙方僅同意繼續透過軍事與外交管道處理剩餘問題。「今日印度」今天披露，印中兩國19日起又舉行了長達數天的「少將級」會議，談判結果已交由高層作裁示。

今年9月上旬，20國集團（G20）峰會將在新德里舉行，莫迪與習近平屆時可能會再次碰面。