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印中關係仍緊繃…莫迪與習近平南非見面 僅短暫交談無雙邊會議

中央社／新德里25日專電
印度總理莫迪。 （美聯社）
印度總理莫迪。 （美聯社）

印度總理莫迪與中國國家主席習近平利用在南非出席金磚峰會的機會短暫交談，但並未舉行雙邊會議。觀察人士認為，這意味著印中兩國雙邊關係，仍因邊界對峙而處於緊繃。

金磚國家（BRICS）峰會於22至24日在南非大城約翰尼斯堡舉辦，由於印中關係自2020年6月起即因邊界衝突而陷入緊繃，雙方迄今部署數萬士兵在邊界沿線對峙，印度戰略圈人士普遍關注莫迪與習近平的互動情況，特別是兩人是否舉行雙邊會談，作為評估印中關係的指標。

中國外交部網站今天以「發言人表態」的方式，公開了兩人於23日會面的消息，稱習近平「應約」與莫迪交談。雙方就當前中印關係和共同關心的問題坦誠、深入地交換了意見。

根據這則「答記者問」短稿，習近平強調，中印關係改善發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發展，雙方應從兩國關係大局出發，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平與安寧。

印度外交部至截稿時暫未發布相關聲明或新聞稿，但「印度時報」（TOI）今天引述隨同莫迪出訪的印度外交部次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）說，莫迪與習近平的會面不算是「雙邊會議」，而是一場交談。

卡瓦特拉稱，莫迪向習近平強調了印方對於「中印實際控制線」（LAC）邊境問題的關切，兩人也同意及早「解除對峙及降低緊張」。

另一方面，「今日印度」（India Today）新聞網今天引述消息人士稱，本屆金磚峰會，是中方向印度提出召開雙邊會議的要求，但澄清，兩人這次的會面只是「非官方」性質的對話。

自2020年印中邊界衝突發生以來，莫迪與習近平雖曾在一些國際場合碰面及短暫交談，但尚未舉行過雙邊會談。印度外交部先前多次重申，唯有在邊境情況「恢復正常」之後，兩國關係才可能正常化。

據媒體報導，印方希望雙方各自退兵到2020年邊界衝突爆發之前的駐紮位置，但中方只願意維持新的現狀。

為解決邊界問題，印中於13日至14日舉行了第19輪軍長級會議，雙方僅同意繼續透過軍事與外交管道處理剩餘問題。「今日印度」今天披露，印中兩國19日起又舉行了長達數天的「少將級」會議，談判結果已交由高層作裁示。

今年9月上旬，20國集團（G20）峰會將在新德里舉行，莫迪與習近平屆時可能會再次碰面。

印度 習近平 南非

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