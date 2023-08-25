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核水排放畫面曝光 福島漁民被告知「不要和媒體交談」

編譯徐榆涵╱綜合24日電
南韓釜山抗議日本核汙水排入海中。(新華社)
南韓釜山抗議日本核汙水排入海中。(新華社)

日本福島第一核電廠核汙水已開始排放，根據BBC報導，核汙水排放的現場畫面已開始釋出。東京電力公司也直播相關畫面。一名東電官員在影片中說，「靠近海水輸送泵的閥門現在已經打開。」

BBC援引唯一接受採訪的漁民表示，「我們被告知不要談論這件事。說了又有什麼意義呢？」

按照東京電力公司的計畫，經過處理和稀釋的核汙水，將通過一條約1公里長的海底隧道排放入海，排放時間將長達30年。2023年將會排出2.3%的核汙水，共3萬1200頓，並分成4次排放。首次排放作業將耗時17天，單日排放量為460噸。

根據福島電視台所做民調，核處理水仍舊影響日本民眾對福島漁產的觀感。詢問接受訪問的1367人，「排放核處理水之後，你還會購買福島的漁產嗎？」。當中有48％回答，「我認為安全，依舊會買」，30%回答「我要確認安全之後才會買」，14.9％回答「不知道安不安全，有點煩惱要不要買」，7.5％回答「我不認為安全，不會購買」。

影片連結: https://youtu.be/0h1LUQYPKOA?si=R17Bql3i7Jn4Timk

核汙水 日本 民調

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