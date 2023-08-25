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阿根廷通膨113% 多市爆搶劫潮

編譯中心╱綜合24日電
布宜諾斯艾利斯郊區一家超市受到搶劫威脅，老闆在商店入口焊接加固金屬門。 (美聯社)
布宜諾斯艾利斯郊區一家超市受到搶劫威脅，老闆在商店入口焊接加固金屬門。 (美聯社)

阿根廷是糧食出口大國，但經濟持續不振，通膨率颷升、高達113%，導致阿根廷比索急速貶值，消費物價高漲，生活出現困難。通脹失控造成多個城巿的商店近日爆發搶掠潮，接近200人被捕。阿根廷政府聲稱造成搶劫並非經濟貧困，而是幕後黑手操作社群煽動犯罪；總統候選人米雷伊則認為貧困和搶劫一體兩面。

阿根廷的貧困率高達 40%，當局上周五宣布將披索貶值20%，促使企業進一步加價，加劇了通脹壓力。

阿根廷不同省分發生大量搶劫事件。自19日起在曼多薩（Mendoza）、內烏肯省（Neuquen）、黑河省（Rio Negro），20日科爾多瓦省（Cordoba），22日則在布宜諾斯艾利斯省多區發生群搶。布省省長證實22日共有150起搶案，除了偷竊商品外，犯罪嫌疑人也破壞商店，甚至放火燒毀，現已逮捕94名犯罪嫌疑人。

搶劫者不僅搶走食物，還搶走他們能找到的任何東西，包括酒、香煙、衣服和其他物品。布宜諾斯艾利斯近郊莫雷諾市的一家超市被放火焚燒，貨架被清空。

自由前進黨總統候選人米雷伊（Javier Milei）質疑政府發言，並認為20年後再次看到2001年的搶劫景象是可悲的。

阿根廷民眾對於2001年12月的動亂搶劫事件仍記憶猶新。2001年12月1日政府實施銀行業CORRALITO，法令禁止民眾每週從帳戶中提取超過250美元；民眾瘋狂聚集在銀行前渴望取錢造成動亂，陷入嚴重的經濟、社會和政治危機，12月多地貧困地區發生超市搶劫事件，蔓延到全國各地。1989年，在惡性通貨膨脹中，阿根廷也發生過大規模的搶劫。

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通貨膨脹

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