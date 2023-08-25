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福島核汙水排海 南韓：不得不接受 北韓：違反人道罪

編譯盧思綸╱綜合24日電
日本24日起排放福島第一核電廠核汙水，引發大批南韓民眾聚集日本駐南韓大使館外示威，16名大學生試圖闖入遭警方架離逮捕。（路透）
日本24日起排放福島第一核電廠核汙水，引發大批南韓民眾聚集日本駐南韓大使館外示威，16名大學生試圖闖入遭警方架離逮捕。（路透）

綜合路透和韓聯社報導，日本於當地時間24日11時起排放福島第一核電廠核汙水，平洋沿岸相關國家反應不一。南韓大批民眾聚集日本駐韓國大使館外示威，16名大學生試圖闖入遭警方架離逮捕，但官方雖然未表明贊同核汙水，但對排海「不得不接受」；北韓外交部透過聲明表示，日本此舉嚴重威脅人類的安全及未來，必須「立即停止」。

日本政府不顧鄰國及區域漁業團體反對將核汙水排放入海，引發南韓社會強烈不滿，許多大學生自發組成抗議活動至使館外示威。根據警方描述，抗議學生聚集在使館所在的8樓，懸掛「大海不是日本垃圾桶」、「立即停止排放核汙水」等布條，大聲譴責日本政府。警方以非法侵入和違反集會示威法的罪名拘留相關人等。

相對民間激烈反對，韓聯社報導，南韓海洋水產部長趙承煥24日出席國會農林畜產食品海洋水產委員會全會，被問到「日本排放決定以及韓方對日方決定所持態度是否妥當」，他表示，日方決定排海在所難免，作為國際社會負責任的一員，韓方不能不接受（排海決定）。

南韓總理韓德洙表示：「現在重要的是，日本是否真如向國際社會承諾的那樣，嚴格遵守科學標準，提供透明資訊。今天，我國政府期望並敦促日本政府在未來30年排放過程中，以透明和負責任的方式揭露資訊。」

中央社引述北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓外交部批評說，日本核處理水排入海洋是「不可饒恕的違反人道罪」，日本將被追究責任。

太平洋島國論壇（PIF）輪值主席布朗（Mark Brown）23日稱：「日本政府決定排放汙水，是在太平洋島國論壇（PIF）與日本政府及國際原子能機構（IAEA）協商28多個月後做出的決定。」斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）21日表示支持IAEA的報告。

從洋流流向來看，核汙水最先抵達的美國、加拿大等北美國家，以及新加坡、馬來西亞等東南亞國家並沒有做出特別反應。美國曾表示，排放「經過嚴格處理程序」，維持信任IAEA驗證的立場。

歐盟8月3日解除對日本水產品的進口限制，挪威與冰島等國也在同一天跟進。美英兩國分別在2021年和2022年取消對福島食品的進口限制。

日本 核汙水 南韓

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