反制福島核汙水排海 中韓禁日水產進口

南韓團體在海邊抗議日本開始將核電廠的處理水排放入海。（路透）

日本 政府在當地時間24日下午開始將福島核電廠的核汙染水排放進入太平洋，引起鄰近國家抗議，包括中國及南韓 都已宣布禁止日本水產品進口，升高日本與鄰國的緊張關係。

日本福島核電一號廠2011年受311大地震及海嘯重創，輻射嚴重外洩。經過了12年的稀釋，但大量的核汙染水如何處置，一直存在爭議，日本漁民也不贊成排入海洋。但日本內閣會議今年決定自8月開始排放進入太平洋，預計要持續20至30年，並稱不會對海洋及漁產造成汙染。

中禁水產 日年損4.7億

中國立即強烈抗議並大動作反制。外交部發言人表示譴責，並強調將採取一切必要措施。中國海關總署隨後宣布，自24日起全面暫停日本水產品進口，預估日本將損失一年近人民幣34億元(約4.7億美元)的水產收入。中國駐日本大使吳江浩已向日本外務事務次官岡野正敬提出嚴正抗議。

在官方全面暫停日本水產品進口後，在中國的日本料理餐廳紛紛表態將調整食材進貨管道，但不少業者仍擔心，未來生意恐難免會受到影響。

日本首相岸田文雄已表關切，要求中方立即撤除禁令。岸田強調，聯合國國際原子能總署（IAEA）公布的報告顯示，分析的結果，排放入海的「核處理水」所含的氚濃度遠低於國際安全標準規範值以下。

南韓促日排放信息透明

南韓總理韓德洙24日表示，韓國將維持對日本福島水產品的進口禁令不變，並敦促日本政府保持透明，在未來30年以負責任的方式發布核汙染水排海相關信息。在首爾則有民眾衝進日本駐韓大使館抗議，並批評總統尹錫悅對此態度消極，有14人遭到逮捕。

北韓也抗議、美台未禁

北韓也對日本提出抗議。不過，美國與台灣都未對日本水產品祭出禁令。台灣的原子能委員會表示，會加強並定期監測；但漁民團體及反對黨則要求台灣政府立即與日方交涉。

日本放送協會（NHK）等日媒24日報導，東京電力公司當地時間同日下午1時3分已開始將福島第一核電廠核汙水 排海。擁有該電廠的東電在開排前指稱，核汙水氚濃度介於每公升43至63貝克，遠低於每升1500貝克的排放標準。氣象條件也沒問題，將依日本政府計畫，於預定時間將核汙水排海。排入海後所測量到的氚濃度，預計最快25日下午公布。

日本漁民先前均已被告知，英國廣播公司（ＢＢＣ）則引述當地一名受訪漁民報導，「我們被告知不要談這件事。（我們）說了又有什麼意義呢？」

排放30年 氚超標才暫停

根據東電計畫，經處理和稀釋的核汙水，將通過約1公里長的海底隧道排海，排放時間將達30年。今年度將排出2.3%核汙水，分四波排放，共3萬1200公噸，約30座廠區內的核汙水儲槽，入海的氚總量預估約5兆貝克。首波排放作業將耗時17天，單日排放量為460公噸。一旦排海設備故障或核汙水氚濃度超標，就暫停排海。