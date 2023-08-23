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不只普里格津 飛俄墜機10人全死 還有瓦格納這大咖

不只普里格津 飛俄墜機10人全罹難 還有瓦格納這大咖

編譯徐榆涵／即時報導
一架私人飛機23日晚間在俄羅斯墜毀，罹難名單據傳包括普里格津和其副手烏特金。（視頻截圖）
一架私人飛機23日晚間在俄羅斯墜毀，罹難名單據傳包括普里格津和其副手烏特金。（視頻截圖）

俄羅斯一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機23日墜毀，機上10人全數罹難，據傳傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也在機上，震驚外界，而除了普里格津，還包括他的副手烏特金（Dmitri Utkin）。

紐約時報報導，美國政府稱瓦格納是由普里格津資助，成立於2014年普亭首度揮軍攻打烏東時，當時瓦格納的指揮官就是烏特金，據傳他相當著迷於納粹歷史和文化。瓦格納的命名便源自於烏特金的軍事呼號，據悉呼號取名瓦格納是取自於希特勒最愛的作曲家華格納（Richard Wagner）。

烏特金生於1970年，曾參與俄羅斯在車臣地區的兩次衝突，並在俄羅斯軍事情報局（GRU）任職至2013年，後續他指揮一支俄羅斯特種部隊（Spetsnaz），取得中校頭銜

儘管多年來烏特金一直被稱為「瓦格納創辦人」，但荷蘭調查媒體「冒險者」（Bellingcat）2020年指出，公開數據顯示烏特金並未主導成立瓦格納，普里格津也在去年首度坦承自己才是瓦格納的創辦人及首腦。

即使普里格津6月發動短暫兵變，烏特金依然選擇正在普里格津這一邊。根據7月的一段影片顯示，普里格津向移居白俄羅斯的戰士發表談話，講完後將發言權交給了烏特金。

瓦格納 普里格津 白俄羅斯

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