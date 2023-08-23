直播／印度「月船3號」 成功登陸月球南極
8:34 AM
印度太空研究組織宣布，印度「月船3號」（Chandrayaan-3）正式登陸月球南極，印度也因此成為全球第四個成功登月的國家。印度總理莫迪見證登月時刻喜笑顏開，「這是史無前例的時刻，這是全印度14億人的時刻。」
8 AM
印度「月船3號」預計23日晚間6時04分（約美東時間上午8時34分）左右登陸月球南極，根據印度太空研究組織（ISRO）稍早在社群媒體平台「X」（原名推特）宣布，任務「一切準備就緒」。
ISRO推文表示，「月船3號」任務團隊啟動了自動著陸程序（ALS）。將於印度標準時間（IST）17時44分左右，在指定地點等候著陸模組（LM）抵達。收到ALS指令後，LM啟動可節流發動機進行動力下降，任務行動團隊將不斷確認指令程序執行。
稍早新聞指出，印度有望成為繼俄羅斯、美國和中國之後，第4個成功登月的國家。俄羅斯衛星通訊社報導，如果著陸準備期間的操作出現偏離，ISRO可能會將日期推遲至備用的27日。
Chandrayaan-3 Mission:— ISRO (@isro) August 23, 2023
All set to initiate the Automatic Landing Sequence (ALS).
Awaiting the arrival of Lander Module (LM) at the designated point, around 17:44 Hrs. IST.
Upon receiving the ALS command, the LM activates the throttleable engines for powered descent.
The… pic.twitter.com/x59DskcKUV
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