直播／印度「月船3號」 成功登陸月球南極

印度太空 研究組織宣布,印度「月船3號」(Chandrayaan-3)正式登陸月球南極,印度也因此成為全球第四個成功登月的國家。印度總理莫迪見證登月時刻喜笑顏開,「這是史無前例的時刻,這是全印度14億人的時刻。」

印度「月船3號」預計23日晚間6時04分(約美東時間上午8時34分)左右登陸月球南極,根據印度太空研究組織(ISRO)稍早在社群媒體平台「X」(原名推特)宣布,任務「一切準備就緒」。

ISRO推文表示,「月船3號」任務團隊啟動了自動著陸程序(ALS)。將於印度標準時間(IST)17時44分左右,在指定地點等候著陸模組(LM)抵達。收到ALS指令後,LM啟動可節流發動機進行動力下降,任務行動團隊將不斷確認指令程序執行。

稍早新聞指出,印度有望成為繼俄羅斯 、美國和中國之後,第4個成功登月的國家。俄羅斯衛星通訊社報導,如果著陸準備期間的操作出現偏離,ISRO可能會將日期推遲至備用的27日。

Chandrayaan-3 Mission:

All set to initiate the Automatic Landing Sequence (ALS).

Awaiting the arrival of Lander Module (LM) at the designated point, around 17:44 Hrs. IST.



Upon receiving the ALS command, the LM activates the throttleable engines for powered descent.

