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直播／印度「月船3號」 成功登陸月球南極

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直播／印度「月船3號」 成功登陸月球南極

編譯周辰陽／即時報導
印度「月船3號」預計23日晚間6時04分左右登陸月球南極，印度太空研究組織（ISRO）稍早上網宣布，任務「一切準備就緒」。（美聯社）
印度「月船3號」預計23日晚間6時04分左右登陸月球南極，印度太空研究組織（ISRO）稍早上網宣布，任務「一切準備就緒」。（美聯社）

8:34 AM

印度太空研究組織宣布，印度「月船3號」（Chandrayaan-3）正式登陸月球南極，印度也因此成為全球第四個成功登月的國家。印度總理莫迪見證登月時刻喜笑顏開，「這是史無前例的時刻，這是全印度14億人的時刻。」

8 AM

印度「月船3號」預計23日晚間6時04分（約美東時間上午8時34分）左右登陸月球南極，根據印度太空研究組織（ISRO）稍早在社群媒體平台「X」（原名推特）宣布，任務「一切準備就緒」。

ISRO推文表示，「月船3號」任務團隊啟動了自動著陸程序（ALS）。將於印度標準時間（IST）17時44分左右，在指定地點等候著陸模組（LM）抵達。收到ALS指令後，LM啟動可節流發動機進行動力下降，任務行動團隊將不斷確認指令程序執行。

稍早新聞指出，印度有望成為繼俄羅斯、美國和中國之後，第4個成功登月的國家。俄羅斯衛星通訊社報導，如果著陸準備期間的操作出現偏離，ISRO可能會將日期推遲至備用的27日。

印度 俄羅斯 太空

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