住房短缺 加拿大擬限制國際生1件事

加拿大政府考慮對近幾年來暴增的外國學生簽證數設限。(路透)

加拿大 新任住房部長佛瑞塞（Sean Fraser）今天表示，迫於住房成本上漲的壓力，加拿大政府可能考慮對近幾年來暴增的外國學生簽證數量設限。

路透報導，官方數據顯示，2022年持有效簽證的外國學生數量超過80萬，高於2012年的27.5萬。由於取得工作許可相對容易，加拿大成了備受國際學生歡迎的留學地點。

先前擔任移民部長的佛瑞塞表示，學生人數急劇增加，為若干房地產市場帶來顯著壓力。

當被問及是否應對外國學生人數施以上限時，佛瑞塞說，「我想這是我們應該考慮的選項之一」。他補充說，政府尚未做出決定。

佛瑞塞在愛德華王子島省舉行內閣會議期間對記者說：「我們制定的臨時移民計畫，從來就不是為了在如此短時間內出現這般爆炸性增長而設計。」

加國主要反對黨「保守黨」表示，總理杜魯多 領導的「自由黨」政府在解決住房問題方面做得不夠。

人口約3950萬的加拿大計畫在2025年歡迎破紀錄的50萬新永久居民。佛瑞塞認為，限制新移民數量並非解決之道。

此外，加拿大毀滅性野火迫使成千上萬民眾撤離家園，杜魯多昨天批評臉書 母公司Meta旗下各平台封鎖國內新聞，將自身利益置於加國民眾安全之上。

路透報導，杜魯多這番言論是加拿大政府對Meta的最新一波攻擊。為了因應加國一項要求網路巨擘為新聞付費的新法，Meta這個月開始禁止加拿大所有用戶在臉書和Instagram上瀏覽新聞。

Meta長期以來始終表示，加拿大的「線上新聞法」因使用者分享新聞連結就要平台業者付費，對公司業務營運不利；Meta在這項法律年底正式上路前，搶先實施新聞封鎖。

杜魯多表示，「臉書將企業利益置於民眾安全之上」，還說該公司的行為「令人難以置信」。

聯邦自由黨的內閣部長們上周形容臉書的禁令魯莽且不負責任。一些自野火逃離的人向加拿大媒體抱怨，這項禁令讓他們無法分享有關火災的重要資訊。

根據Meta說法，截至18日為止，已有超過4萬5000人利用臉書的「平安通報站」功能標示自己安全無虞，還有約30萬人造訪西北地區黃刀鎮、卑詩省基羅納市的危機應變專頁尋求支援。