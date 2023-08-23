日排核汙水持續30年 福島漁民怒：上了政府的當

-日本政府決議24日起將福島核電廠的核汙水排海，22日在首相官邸外，民眾舉起「不准汙染」的標語，聚集抗議。(歐新社)

日本 政府決定24日讓稀釋的福島核電廠核汙水開始排進大海，預估會持續放流30年，日本漁民憤怒痛批，政府沒有遵守當初的承諾，大部分漁民根本沒有同意排海，「我們上了政府的當」。

日本時事通信引述福島71歲漁夫小野春雄的話說，大臣和首相都只跟少部分的漁業界人士會面，沒有跟在地的漁夫直接對談、取得諒解。小野指出，日本政府曾經承諾沒有當地漁民的諒解，不會將核汙水排海，「如今政府食言了」，排放汙水對漁業只有弊沒有利，以後大家不敢買魚。62歲的漁夫新妻竹彥說，「結果我們被政府騙了。」

有漁民說，「安全，不代表安心」，意即日本政府強調核汙水的安全性，不能讓漁民對未來生計感到放心。

大批日本民眾昨日冒雨聚集在首相官邸附近，抗議當局強行啟動核汙水排海計畫，民眾在雨中手舉「切勿將核汙水排海」等標語，不斷高呼「不允許當局倉促行事」、「聆聽漁業界人士聲音」等口號。

在福島經營衝浪店的豬狩優樹表示，核汙水安全性已得到充分討論，但是擔心衝浪客因此不敢再來玩。柿農佐藤說，務農的他們一樣擔心遭受風評被害，排放時間很長，希望東電拿出具體、有誠意的作法。

不過一般日本民眾對核汙水排海是傾向支持態度。FNN7、8月的兩次調查都顯示，超過五成的民眾贊成。

日本堅持排放福島核汙水至海中，引發鄰近的中國、香港、菲律賓、紐西蘭強烈反對，中國外交部指日本「極端自私不負責，已提嚴正交涉」，南韓 則表示「不支持，但科學或技術上沒有問題」；美國國務卿布林肯日前表示，美國對日本這項計畫感到滿意；歐盟則於7月解除福島縣農漁產品進口限制。

中國外交部發言人汪文斌表示，已向日本提出嚴正交涉，副外長孫衛東今天召見日本駐北京 大使，抗議日方行為。港、澳昨宣布禁止相關水產品進口。