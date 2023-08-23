我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

流亡15年 前總理塔信返泰遭判8年 可能獲減刑

編譯徐榆涵、陳曉慈╱綜合22日電
流亡海外15年的泰國前總理塔信(左)22日返國，在么女貝東塔(右)等三名子女陪同下步出曼谷廊曼機場。(Getty Images)
流亡海外15年的泰國前總理塔信(左)22日返國，在么女貝東塔(右)等三名子女陪同下步出曼谷廊曼機場。(Getty Images)

流亡海外15年的泰國前總理塔信(Thaksin Shinawatra)22日上午搭私人飛機從新加坡起飛，約上午9時抵達曼谷廊曼機場。機場外聚集上百名支持者，身穿紅衣並高喊塔信名字。塔信先向國王表示敬意後，隨即被警察車隊帶到泰國最高法院，並遭宣判入獄服刑8年。

泰國國會同日舉行總理選舉，與塔信關係匪淺的為泰黨候選人賽塔當選泰國第30任總理。政治專家指稱，塔信選在同日返國並非巧合，可能已與親軍方勢力達成協議，獲得減刑承諾。

今天機場外有數百名紅衫軍到場歡迎，塔信抵達機場後，特地在機場貴賓室與三名子女和7名孫子的合照，接下來向泰王的肖像獻花，並向機場外的支持者揮手致意，之後便由執法人員帶往泰國最高法院。

泰國最高法院發聲明指出，在缺席法庭的情況下，塔信被依濫用職權與瀆職、非法命令國有銀行發放海外貸款，以及透過代理人非法持有股票等三項罪名，判處8年有期徒刑。塔信否認指控，並稱之為政治操作。他隨後被帶到曼谷監獄。

現年74歲的塔信2001年2月上任泰國總理，2006年被軍方政變罷黜，2008年流亡海外至今。過去15年來，塔信多次宣稱計畫返泰，但從未履行。

泰國5月國會大選前一周，塔信數次宣布將在7月26日74歲生日前返國，但日期一再延後。曼谷郵報日前引述為泰黨不具名消息來源指出，塔信將等到為泰黨成功組閣才返國，以確保返泰時一切都能順利進行。

塔信日前表示返國時間與泰國選舉無關，但路透引述專家指稱，塔信可能已與親軍方勢力達成協議，確保自己能平安回國並獲得減刑。為泰黨率領的政黨聯盟8月納入兩個親軍方政黨，更加深了各界的猜疑。

美聯社引述新加坡智庫「東南亞研究所」客座政治研究員那朋指稱，塔信如今返泰，代表「他已得到保證，無須服滿全部刑期」。

泰國前總理塔信(中)在機場貴賓室與子女及孫子合照。(取材自Instagram)
泰國前總理塔信(中)在機場貴賓室與子女及孫子合照。(取材自Instagram)

泰國 新加坡 東南亞

上一則

日本百歲人瑞 金氏紀錄認證最高齡美容顧問

下一則

聯手軍方 地產大亨賽塔當選泰總理

延伸閱讀

入獄首夜就傳健康問題 泰國前總理塔信送醫

入獄首夜就傳健康問題 泰國前總理塔信送醫
為泰黨地產大亨賽塔 當選泰國新總理

為泰黨地產大亨賽塔 當選泰國新總理
泰國前總理塔信流亡15年 入境曼谷就被判8年有期徒刑

泰國前總理塔信流亡15年 入境曼谷就被判8年有期徒刑
64%泰選民反對政府納入軍系 貝東塔：抱歉沒遵守諾言

64%泰選民反對政府納入軍系 貝東塔：抱歉沒遵守諾言

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
去年印度出口稻米至全球約140國，逾2000萬公噸。專家憂心，印度限制稻米出口將使全球糧價再上漲；圖為印度南方安德拉省一處主要稻米貿易港口。（路透）

印度限制出口 全球米價拉警報…美加爆發「搶米潮」

2023-08-17 19:27

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺