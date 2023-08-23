流亡15年 前總理塔信返泰遭判8年 可能獲減刑

流亡海外15年的泰國前總理塔信(左)22日返國，在么女貝東塔(右)等三名子女陪同下步出曼谷廊曼機場。(Getty Images)

流亡海外15年的泰國 前總理塔信(Thaksin Shinawatra)22日上午搭私人飛機從新加坡 起飛，約上午9時抵達曼谷廊曼機場。機場外聚集上百名支持者，身穿紅衣並高喊塔信名字。塔信先向國王表示敬意後，隨即被警察車隊帶到泰國最高法院，並遭宣判入獄服刑8年。

泰國國會同日舉行總理選舉，與塔信關係匪淺的為泰黨候選人賽塔當選泰國第30任總理。政治專家指稱，塔信選在同日返國並非巧合，可能已與親軍方勢力達成協議，獲得減刑承諾。

今天機場外有數百名紅衫軍到場歡迎，塔信抵達機場後，特地在機場貴賓室與三名子女和7名孫子的合照，接下來向泰王的肖像獻花，並向機場外的支持者揮手致意，之後便由執法人員帶往泰國最高法院。

泰國最高法院發聲明指出，在缺席法庭的情況下，塔信被依濫用職權與瀆職、非法命令國有銀行發放海外貸款，以及透過代理人非法持有股票等三項罪名，判處8年有期徒刑。塔信否認指控，並稱之為政治操作。他隨後被帶到曼谷監獄。

現年74歲的塔信2001年2月上任泰國總理，2006年被軍方政變罷黜，2008年流亡海外至今。過去15年來，塔信多次宣稱計畫返泰，但從未履行。

泰國5月國會大選前一周，塔信數次宣布將在7月26日74歲生日前返國，但日期一再延後。曼谷郵報日前引述為泰黨不具名消息來源指出，塔信將等到為泰黨成功組閣才返國，以確保返泰時一切都能順利進行。

塔信日前表示返國時間與泰國選舉無關，但路透引述專家指稱，塔信可能已與親軍方勢力達成協議，確保自己能平安回國並獲得減刑。為泰黨率領的政黨聯盟8月納入兩個親軍方政黨，更加深了各界的猜疑。