未婚妻生日派對踢爆她出軌 銀行家拿mic狠嗆：別以為我很高興戴綠帽

義大利知名銀行家塞格雷（左）為未婚妻塞曼迪（右）舉辦生日派對時，公開指控女方出軌，隨後當場宣布分手，整個過程被人側錄後上傳網路。（照片翻攝：MAILONLINE）

義大利 杜林一名知名銀行家日前為未婚妻舉辦生日派對時，直接當著所有好友的面踢爆女方出軌，隨後宣布分手。整個過程被人側錄後上傳網路，讓義國上流社會震驚，兩人隨後透過媒體互批，可能上法院互告。

根據西班牙國家報英文版的報導，64歲的銀行家塞格雷（Massimo Segre）在自己位於杜林的豪宅花園舉辦了一場派對，慶祝47歲女友暨商人塞曼迪（Cristina Seymandi）的生日。他邀請了許多友人，還把氣氛、音樂與美食等一切都準備的細緻入微。

Massimo Segre ended his relationship with Cristina Seymandi in a vengeful public speech in front of all of their friends. Now the businesswoman, who has described her public humiliation as an act of ‘abhorrent violence,’ is considering legal action



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然而，塞格雷的致詞並不是客人們所預期的充滿愛意，反而是一篇激烈的長篇大論。根據影片與轉述，他走到DJ台，拿起麥克風後清了清喉嚨，剛開口時也的確像一篇正常的講話，先是感謝朋友們到場，接著承認有點緊張，獲得了台下的一些掌聲。不過，他的話鋒隨即一轉，讓派對頓時瀰漫寒意。

塞格雷說，「我一直以為，愛一個人就是希望她一切都好，甚至要比自己更好。既然這樣，我想要給克里絲蒂娜尋愛的自由。具體而言，去愛另一個人，一個著名的律師」。

塞格雷講話時，眼神沒有閃爍。站在他身邊的未婚妻手中拿著一束鮮花，表情訝異地看著自己的未婚夫。塞格雷接著說，「親愛的克里絲蒂娜，就像妳跟他傾訴的那樣，我知道妳跟他在一起的時候，在精神跟性愛上有多麼契合。我也知道，在他之前，妳跟一位知名工業家交往」，然後厲聲說，「別以為我很高興戴綠帽」。

塞格雷對著派對近百賓客揭露醜事，還拿出了塞曼迪跟另一個男人的照片，繼續指控她出軌跟說謊，「她很會說話，我不能讓她單方面解釋為什麼我們要分手」，他說，「親愛的克里絲蒂娜，跟妳的律師去（希臘）米科諾斯島吧，跟他一起開開心心吧，就跟越南 之旅一樣」。

據報導，派對的賓客們大吃一驚，不滿塞格雷邀他們參加一場羞辱未婚妻的派對。目前並不清楚誰錄製與洩露了塞格雷致詞的5分鐘影像，但影片已在社群媒體 爆紅，更成為義大利的頭條新聞。

塞曼迪在寫給Zona Bianca TV新聞主管的信函中，稱塞格雷「精心策劃了他的復仇」，對她施加「心理暴力」。她的法務顧問告訴泰晤士報，將對前未婚夫塞格雷「損害名譽」的行為採取法律行動。