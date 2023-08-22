未婚妻生日派對踢爆她出軌 銀行家拿mic狠嗆：別以為我很高興戴綠帽
義大利杜林一名知名銀行家日前為未婚妻舉辦生日派對時，直接當著所有好友的面踢爆女方出軌，隨後宣布分手。整個過程被人側錄後上傳網路，讓義國上流社會震驚，兩人隨後透過媒體互批，可能上法院互告。
根據西班牙國家報英文版的報導，64歲的銀行家塞格雷（Massimo Segre）在自己位於杜林的豪宅花園舉辦了一場派對，慶祝47歲女友暨商人塞曼迪（Cristina Seymandi）的生日。他邀請了許多友人，還把氣氛、音樂與美食等一切都準備的細緻入微。
Massimo Segre ended his relationship with Cristina Seymandi in a vengeful public speech in front of all of their friends. Now the businesswoman, who has described her public humiliation as an act of ‘abhorrent violence,’ is considering legal action— El País English Edition (@elpaisinenglish) August 18, 2023
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然而，塞格雷的致詞並不是客人們所預期的充滿愛意，反而是一篇激烈的長篇大論。根據影片與轉述，他走到DJ台，拿起麥克風後清了清喉嚨，剛開口時也的確像一篇正常的講話，先是感謝朋友們到場，接著承認有點緊張，獲得了台下的一些掌聲。不過，他的話鋒隨即一轉，讓派對頓時瀰漫寒意。
塞格雷說，「我一直以為，愛一個人就是希望她一切都好，甚至要比自己更好。既然這樣，我想要給克里絲蒂娜尋愛的自由。具體而言，去愛另一個人，一個著名的律師」。
塞格雷講話時，眼神沒有閃爍。站在他身邊的未婚妻手中拿著一束鮮花，表情訝異地看著自己的未婚夫。塞格雷接著說，「親愛的克里絲蒂娜，就像妳跟他傾訴的那樣，我知道妳跟他在一起的時候，在精神跟性愛上有多麼契合。我也知道，在他之前，妳跟一位知名工業家交往」，然後厲聲說，「別以為我很高興戴綠帽」。
塞格雷對著派對近百賓客揭露醜事，還拿出了塞曼迪跟另一個男人的照片，繼續指控她出軌跟說謊，「她很會說話，我不能讓她單方面解釋為什麼我們要分手」，他說，「親愛的克里絲蒂娜，跟妳的律師去（希臘）米科諾斯島吧，跟他一起開開心心吧，就跟越南之旅一樣」。
據報導，派對的賓客們大吃一驚，不滿塞格雷邀他們參加一場羞辱未婚妻的派對。目前並不清楚誰錄製與洩露了塞格雷致詞的5分鐘影像，但影片已在社群媒體爆紅，更成為義大利的頭條新聞。
塞曼迪在寫給Zona Bianca TV新聞主管的信函中，稱塞格雷「精心策劃了他的復仇」，對她施加「心理暴力」。她的法務顧問告訴泰晤士報，將對前未婚夫塞格雷「損害名譽」的行為採取法律行動。
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