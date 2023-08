未婚妻生日派對踢爆她出軌 銀行家拿mic狠嗆：別以為我很高興戴綠帽

義大利 杜林一名知名銀行家日前為未婚妻舉辦生日派對時,直接當著所有好友的面踢爆女方出軌,隨後宣布分手。整個過程被人側錄後上傳網路,讓義國上流社會震驚,兩人隨後透過媒體互批,可能上法院互告。

根據西班牙國家報英文版的報導,64歲的銀行家塞格雷(Massimo Segre)在自己位於杜林的豪宅花園舉辦了一場派對,慶祝47歲女友暨商人塞曼迪(Cristina Seymandi)的生日。他邀請了許多友人,還把氣氛、音樂與美食等一切都準備的細緻入微。

Massimo Segre ended his relationship with Cristina Seymandi in a vengeful public speech in front of all of their friends. Now the businesswoman, who has described her public humiliation as an act of ‘abhorrent violence,’ is considering legal action



https://t.co/cCjce35tOs