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福島核汙水24日起排海 南韓：不支持也不反對

編譯陳曉慈／即時報導
南韓國務調整室國務第一次長朴購然。（歐新社）
南韓國務調整室國務第一次長朴購然。（歐新社）

日本政府22日宣布，周四（24日）起將讓稀釋的福島核電廠核汙水開始排進大海，預估持續放流30年，引發日本漁民以及鄰近地區中國、香港等強烈反對，只有南韓表示「不支持也不反對」。

韓聯社引述南韓官員22日指稱，針對日本福島核汙水排海計畫，南韓不支持也不反對。

南韓國務調整室國務第一次長朴購然說：「針對日方即將按原計畫排放福島核汙水入海，我們政府評估後認為，該計畫沒有科學或技術上的問題。」朴次長表示，若福島核汙水中的輻射物質超標，南韓將要求日方立即停止排海計畫並知會南韓。

南韓曾3度與日本會談，討論福島汙水排海的後續措施，並要求日方讓南韓專家參與監控汙水排海過程。南韓自2013年起便因輻射汙染考量，持續禁止福島附近8個都道府縣的漁產進口南韓。

福島核汙水排海計畫7月通過聯合國國際原子能組織（IAEA）認證，該組織表示，福島處理水已符合國際規範，對環境及人民的危害將遠低於標準。

各界仍對汙水排海感到擔憂。日本沿岸漁民痛批政府，當初承諾沒有當地漁民的諒解，不會將核汙水排海，如今卻食言。中國大陸痛批日方把大海當「私人下水道」，香港則表示將對日本食品「立即啟動」進口限制。

BBC報導，經營福島核電廠的東京電力公司（TEPCO）已移除核汙水中超過60種輻射物質，但少數輻射物質難以從水中移除，例如氫和碳的放射性同位素氚與碳14。但專家指出，除非大量攝取，否則這些汙水不會造成危害，因為它們釋放出的輻射非常少。

南韓 日本 香港

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