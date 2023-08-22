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中國海警放行 菲補給船成功為仁愛礁「坐灘」廢艦人員補給生活物資

記者陳言喬／即時報導
坐灘仁愛礁上的菲律賓馬德雷山號艦。（路透）
坐灘仁愛礁上的菲律賓馬德雷山號艦。（路透）

菲律賓今天出動運補船給仁愛礁「坐灘」廢棄軍艦上的人員補給生活物資，獲中國海警放行，成功補給。

據中國海警官方微信今天（22日）下午消息，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，8月22日，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制，同時針對菲未搭載用於大規模加固違規建材的實際，從人道主義出發，對菲方向「坐灘」軍艦（馬德雷山號）運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排。

劉德軍稱，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲律賓有關方面借運補之機向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。

據中央社今天稍早消息，菲律賓海巡艦艇和補給船今天再度執行補給任務，中方部署多艘海警船和海上民兵船，菲方也嚴陣以待盼避免水砲事件再現。

美國史丹佛大學妙手計畫負責人鮑爾（Ray Powell）推文說，菲律賓海巡隊今天出動卡布拉號（BRP Cabra）和斯丹崗號（BRP Sindangan）2艘巡邏艇護送補給船自仙賓礁出發，重回南海仁愛暗沙執行補給任務。

他表示，中國部署至少4艘民兵船，其中3艘就封鎖位置，中國海警船則關閉船舶自動識別系統（AIS），無法從衛星上識別，但估計現場有4、5艘中國海警船。

馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。

隨著馬德雷山號逐漸鏽蝕，北京開始阻撓菲國向這艘軍艦運送加固建材。5日發生中國海警船向2艘菲方補給船發射高壓水柱事件，僅一艘船隻成功運送補給，因此菲方今天再度展開補給任務。

菲律賓、中國、台灣、越南等國家在南海存在主權爭議。仁愛礁現已被中國實控，但菲律賓軍艦擱淺近24年未拖離，成為菲中南海爭議熱點。

本月5日菲律賓補給船運送大量建材意圖上艦加固，但中國海警船向菲方補給船發射水砲，阻止前進。

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