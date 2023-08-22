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Threads用戶暴跌 將推網頁版挽頹勢

編譯中心╱綜合21日電
臉書母公司Meta Platforms準備就其文本為主社群媒體平台Threads推出網頁版，希望重拾與對手Ｘ平台的競爭優勢。(路透)
臉書母公司Meta Platforms準備就其文本為主社群媒體平台Threads推出網頁版，希望重拾與對手Ｘ平台的競爭優勢。(路透)

臉書母公司Meta旗下新社群平台Threads，7月初上線時受到全球關注，創下用戶成長最快的紀錄，近期卻面臨使用量驟降的困境，為留住用戶，Meta計畫在本周推出Threads網頁版，以對抗競爭對手Ｘ平台(前身為推特Twitter)。

路透報導，備受期待的Threads網頁版將對品牌、企業帳號、廣告商和記者等平台高階用戶更有幫助。

Meta並未公布推出網頁版的日期，但Instagram執行長莫瑟里（Adam Mosseri）透露，網頁版可能很快就會上線。莫瑟里18日在Threads發文稱：「網頁版已接近完成。」華爾街日報則報導，Threads最早可能在本周內推出網頁版。

7月5日首次亮相後，Threads在短短5天內，用戶突破1億人，成為史上用戶成長最快的線上平台，超過去年底以來在全球掀起AI(人工智慧)狂潮的聊天機器人ChatGPT。儘管Threads剛上線時就取得了一定的成功，但許多用戶指出Threads缺少一些常見的功能，包括完整的網頁版本，而熱情退潮，再度回流至他們所熟悉的X平台，

據數位數據和分析公司SimilarWeb資料顯示，Threads推出至今1個多月，用戶在平台上的時間減少了約85％。在巔峰時期，Threads在全球有將近5000萬日活躍用戶，但現在這一數字已降至不到1000萬。

為拯救平台快速下滑的使用量，Meta近幾周持續推出一些新功能，包括可以針對帳號設定貼文通知，以及依照時間順序查看貼文等功能。

這個平台很快也會推出進階搜尋功能，允許用戶搜尋特定貼文，而非僅是帳號。

市場研究公司Insider Intelligence數據則稱，X平台每月吸引約3.637億活躍用戶。2022年7月，當時還未改名的推特公布了作為上市公司最後一次單季業績，財報顯示，每日活躍為2.378億人。

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