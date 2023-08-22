強吻奪冠女球員 西班牙足協主席下場曝光

西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯在頒獎台上雙手緊抱球隊中場艾爾莫索的頭、親吻對方嘴唇。(視頻截圖)

西班牙抱回世界盃女子足球 賽金盃，但是西班牙皇家 足球協會主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）卻在社群媒體上被罵翻，因為他在頒獎台上雙手緊抱球隊中場艾爾莫索（Jennifer Hermoso）的頭、親吻對方嘴唇。

西班牙以1：0擊敗英格蘭，首度贏得女足世界盃冠軍，但是這場勝利卻因賽後不久的這起風波而蒙塵。

艾爾莫索在Instagram直播中說：「我不喜歡這樣。」西班牙皇家足球協會（RFEF）發言人說：「那是即興慶祝，就這麼發生了，他們兩人是好友。」但不僅球迷感到憤怒，就連澳洲 傳奇國腳佛斯特（Craig Foster）也在推特上痛批盧比亞雷斯，「他應該立刻被國際足球聯合會 (FIFA)與西班牙足協開除。」

西班牙皇家足球協會和國家代表隊教頭比爾達（Jorge Vilda）與本屆世足賽陣中球員的關係早已招人物議。15位西班牙女足球員去年曾對比爾達的管理方式聯名抗議，其中包括數位頂尖球星。

盧比亞雷斯堅定支持比爾達，西班牙皇家足球協會因對15名抗議球員採取強硬立場而挨轟。

此外，今年在澳洲的決賽對戰，是英格蘭繼1966年後再度闖入男女足球世界盃決賽，身為英格蘭足球總會會長的王儲威廉王子卻未到場為球員加油，遭批評不尊重女足賽事。

據悉威廉未到場是因為赴澳航班時間過長；反觀對手西班牙，雖然國王因事務繁忙未能出席，但王后雷蒂西亞（Queen Letizia）和其16歲的女兒皆到場，展對西班牙對國家足球的重視。

前英格蘭女足守門員柯普（Pauline Cope）就表示，對於王室和首相缺席感到失望，認為這相當可惜，並直言若是男子世足決賽，王室成員應就會到場。

威廉和手抱足球的女兒夏綠蒂公主19日在賽前，透過社群媒體發布影片對未能到場聲援致歉，並預祝女足隊員賽事順利，但未能澆熄部分人士不滿。