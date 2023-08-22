強吻奪冠女球員 西班牙足協主席下場曝光
西班牙抱回世界盃女子足球賽金盃，但是西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）卻在社群媒體上被罵翻，因為他在頒獎台上雙手緊抱球隊中場艾爾莫索（Jennifer Hermoso）的頭、親吻對方嘴唇。
西班牙以1：0擊敗英格蘭，首度贏得女足世界盃冠軍，但是這場勝利卻因賽後不久的這起風波而蒙塵。
艾爾莫索在Instagram直播中說：「我不喜歡這樣。」西班牙皇家足球協會（RFEF）發言人說：「那是即興慶祝，就這麼發生了，他們兩人是好友。」但不僅球迷感到憤怒，就連澳洲傳奇國腳佛斯特（Craig Foster）也在推特上痛批盧比亞雷斯，「他應該立刻被國際足球聯合會 (FIFA)與西班牙足協開除。」
西班牙皇家足球協會和國家代表隊教頭比爾達（Jorge Vilda）與本屆世足賽陣中球員的關係早已招人物議。15位西班牙女足球員去年曾對比爾達的管理方式聯名抗議，其中包括數位頂尖球星。
盧比亞雷斯堅定支持比爾達，西班牙皇家足球協會因對15名抗議球員採取強硬立場而挨轟。
此外，今年在澳洲的決賽對戰，是英格蘭繼1966年後再度闖入男女足球世界盃決賽，身為英格蘭足球總會會長的王儲威廉王子卻未到場為球員加油，遭批評不尊重女足賽事。
據悉威廉未到場是因為赴澳航班時間過長；反觀對手西班牙，雖然國王因事務繁忙未能出席，但王后雷蒂西亞（Queen Letizia）和其16歲的女兒皆到場，展對西班牙對國家足球的重視。
前英格蘭女足守門員柯普（Pauline Cope）就表示，對於王室和首相缺席感到失望，認為這相當可惜，並直言若是男子世足決賽，王室成員應就會到場。
威廉和手抱足球的女兒夏綠蒂公主19日在賽前，透過社群媒體發布影片對未能到場聲援致歉，並預祝女足隊員賽事順利，但未能澆熄部分人士不滿。
英國衛報指出，英王查理三世名義上為澳洲君主，但繼位後迄未到訪，引發外界猜測若威廉搶先訪澳，在外交上的暗示為何。另外，威廉若到訪澳洲，也令人猜想澳洲政府是否有責任為他到訪期間的維安買帳。
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