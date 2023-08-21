聯合聲明影響中韓關係？韓外長：與美日會談未針對特定國家 非對立陣線

美日韓日前於美國大衛營舉行三方峰會，聯合聲明內容被認為可能影響南韓與中國關係；南韓外交部長朴振今天接受媒體訪問表示，已向中方說明聲明並未針對特定國家，美日韓也並非朝中俄的敵對陣線。（歐新社）

美日韓日前舉行三方峰會，聯合聲明內容被認為可能影響南韓 與中國關係；南韓外交部長朴振今天接受媒體訪問表示，已向中方說明聲明並未針對特定國家，美日韓也並非朝中俄的敵對陣線。

朴振今天接受韓聯社TV採訪，表示在美日韓領袖峰會結束後，南韓政府已透過外交管道向北京 當局說明這次峰會意義，強調聯合聲明內容並非排擠特定國家或陣營；對於美日韓陣線是否確立、與朝中俄敵對，朴振說明，「美日韓合作並不代表與朝中俄對立或紛爭」。

美日韓3國領袖日前在美國大衛營（David Camp）舉行峰會，會後發表聯合聲明譴責中方對海域主權的主張及近期在南海的行動，引發北京當局不滿，今天表示已向有關方面提出嚴正交涉。

中國官媒人民日報與環球時報都刊出社論痛批這次峰會結果，主張疫情爆發後韓中日之間的不信任感已到達臨界值，隨著日韓愈發配合美國牽制中國的行動，對區域內經貿合作勢必產生嚴重負面影響，並稱這次聯合聲明顯示日韓也跟美國一樣，將中國視為重大威脅、競爭者，以及潛在敵人。

對於這次聯合聲明中直接指名中國的攻擊性行動，朴振表示，因為菲律賓不久前才指控中國海警在南海爭議海域對菲國船隻發射水炮，因此以此做為案例；他強調南韓希望與中國保持成熟健全的關係，未來也將透過持續溝通維持穩定關係。

他透露，韓俄雙方目前正就俄羅斯 高層外交官員訪韓問題進行協調，希望能與中國和俄羅斯，合作建立基於規範的國際秩序，「這對中俄都是一種機會，而非為了製造對立或糾紛而形成戰線」。

韓國外交部官員今天也向媒體表示，目前正就中日韓3方峰會進行緊密溝通，爭取今年內重啟長期停擺的3方峰會。