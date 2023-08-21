我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本、伊朗領袖9月紐約會面 關注海上運油安全

殖利率雖走升 那指中止連跌

以黑馬之姿當選瓜地馬拉總統 阿雷巴洛「這原因」贏得選民人心

中央社／瓜地馬拉市20日綜合外電報導
默默無聞的阿雷巴洛，以黑馬姿態成為瓜地馬拉總統，他成功選上的原因在於其反貪腐運動贏得選民的心。（Getty Images）
默默無聞的阿雷巴洛，以黑馬姿態成為瓜地馬拉總統，他成功選上的原因在於其反貪腐運動贏得選民的心。（Getty Images）

默默無聞的阿雷巴洛，以黑馬姿態成為瓜地馬拉總統，他成功選上的原因在於其反貪腐運動贏得選民的心。在此之前，瓜國民眾原已放棄要改革這個陷入困境國家的希望。

法新社報導，戴著眼鏡的64歲社會學家阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）是前總統之子，其父在近80年前是瓜地馬拉的總統。這次的瓜國大選，阿雷巴洛在6月的首輪投票前，民調遠遠落後給其他人。

然而，他卻在第1輪投票時拿下重要的勝利，得票率意外高居第2，並於決選投票前，在民調中衝上第1，這讓瓜地馬拉腐敗的菁英階級大為震驚，也激勵了一般選民。

根據瓜地馬拉選務機關的官方資料，阿雷巴洛今天在95%的選票開出後，以59%的得票率壓倒其對手、得票率36%的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），贏得總統大選。

阿雷巴洛明年1月上任後，將成為瓜地馬拉近12年來首位左翼總統。

他在6月時曾表示，瓜地馬拉「需要誠實和正派帶來進步」。

反貪腐訴求深得民心

在競選的過程中，阿雷巴洛加倍宣傳他的反貪腐訴求，在這個極度貧困、暴力、腐敗的國家引起了共鳴，因為瓜地馬拉每年都有數以千計的人出國去尋找更好的生活，當中有許多人是前往美國。

阿雷巴洛在競選期間說：「多年來，我們一直是腐敗政客手下的受害者和獵物。」

瓜地馬拉檢方高層曾試圖讓阿雷巴洛失去競選資格，但在他勝選，現在所有人的目光都將聚焦在這批政府高層的身上。

阿雷巴洛在首輪投票出現令人眼睛為之一亮的表現後，8個右翼政黨對那樣的選舉結果提出質疑。

隨後，一名法官將阿雷巴洛所屬種子黨（Semilla）停權，引發瓜地馬拉國內的抗議聲浪及國際社會有關干預選舉的譴責。

停權一事後來被推翻，但一名反貪腐，自己卻因涉貪遭美國制裁的檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）仍在繼續調查種子黨。

卡魯奇切曾表示，他不排除在選後發動更多可能的搜索及逮捕。

阿雷巴洛聲稱自己是「受少數貪腐政客迫害的受害者，因為他們知道自己正逐漸失去權力」。

支持者以投票力挺

在第1輪的投票中，無效票高達17.3%，比任何一位候選人的得票率還高，這被視為是選民感到絕望的證明。

在今天的投票結束後，瓜地馬拉選務機關的報告稱，「投票率達到歷史新高」。通常在第2輪的投票中，投票率都會較低，但這次的940萬選民中，有44%的人有參與第2輪的投票。

2019年時，只有42%的人前往投票。

年輕選民最有感

一名護理系學生伊策普（Wilson Itzep）在選前表示：「我們年輕人都希望國家能有所改變，新的機會將會因此出現，每個沒有工作的年輕人都會因為新政府而有工作。」

伊策普說：「確實，由於缺乏工作（機會）和貧困的關係，我覺得有必要移民，但如果阿雷巴洛勝選，或許我就會留在國內。」他認為阿雷巴洛是「一個帶來秩序和正義的人」。

阿雷巴洛是1945年到1951年間執政，改革派總統胡安．荷塞 ．阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）的兒子。胡安．荷塞 ．阿雷巴洛是烏維科（Jorge Ubico）施行獨裁政權後，第一個民選的瓜地馬拉領導人。崇拜希特勒（Adolf Hitler）的烏維科，曾強迫馬雅（Maya）原住民勞改。

阿雷巴洛選前最後一次發表談話時說：「我並非我的父親，但我正走在他開闢出來的道路，我們將共同努力。」

投票 民調 原住民

上一則

日本、伊朗領袖9月紐約會面 關注海上運油安全

下一則

薪資談判失敗 紐西蘭高級醫師將舉行歷來首次罷工

延伸閱讀

川普稱支持度「傳奇性」領先：不參加黨內總統初選辯論

川普稱支持度「傳奇性」領先：不參加黨內總統初選辯論
稱李登輝教的 柯文哲：兩岸是特殊關係 少提國與國

稱李登輝教的 柯文哲：兩岸是特殊關係 少提國與國
總統大選新民調 賴支持度39.4% 侯20.4％居次 柯19.8％

總統大選新民調 賴支持度39.4% 侯20.4％居次 柯19.8％
郭台銘邀整合 國民黨前祕書長李乾龍批出爾反爾

郭台銘邀整合 國民黨前祕書長李乾龍批出爾反爾

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
去年印度出口稻米至全球約140國，逾2000萬公噸。專家憂心，印度限制稻米出口將使全球糧價再上漲；圖為印度南方安德拉省一處主要稻米貿易港口。（路透）

印度限制出口 全球米價拉警報…美加爆發「搶米潮」

2023-08-17 19:27

超人氣

更多 >
才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」
赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高
WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
女足世界盃／頒獎台上激吻球員 西班牙足協主席被罵翻

女足世界盃／頒獎台上激吻球員 西班牙足協主席被罵翻