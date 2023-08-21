以黑馬之姿當選瓜地馬拉總統 阿雷巴洛「這原因」贏得選民人心

默默無聞的阿雷巴洛，以黑馬姿態成為瓜地馬拉總統，他成功選上的原因在於其反貪腐運動贏得選民的心。（Getty Images）

默默無聞的阿雷巴洛，以黑馬姿態成為瓜地馬拉總統，他成功選上的原因在於其反貪腐運動贏得選民的心。在此之前，瓜國民眾原已放棄要改革這個陷入困境國家的希望。

法新社報導，戴著眼鏡的64歲社會學家阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）是前總統之子，其父在近80年前是瓜地馬拉的總統。這次的瓜國大選，阿雷巴洛在6月的首輪投票 前，民調 遠遠落後給其他人。

然而，他卻在第1輪投票時拿下重要的勝利，得票率意外高居第2，並於決選投票前，在民調中衝上第1，這讓瓜地馬拉腐敗的菁英階級大為震驚，也激勵了一般選民。

根據瓜地馬拉選務機關的官方資料，阿雷巴洛今天在95%的選票開出後，以59%的得票率壓倒其對手、得票率36%的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），贏得總統大選。

阿雷巴洛明年1月上任後，將成為瓜地馬拉近12年來首位左翼總統。

他在6月時曾表示，瓜地馬拉「需要誠實和正派帶來進步」。

反貪腐訴求深得民心

在競選的過程中，阿雷巴洛加倍宣傳他的反貪腐訴求，在這個極度貧困、暴力、腐敗的國家引起了共鳴，因為瓜地馬拉每年都有數以千計的人出國去尋找更好的生活，當中有許多人是前往美國。

阿雷巴洛在競選期間說：「多年來，我們一直是腐敗政客手下的受害者和獵物。」

瓜地馬拉檢方高層曾試圖讓阿雷巴洛失去競選資格，但在他勝選，現在所有人的目光都將聚焦在這批政府高層的身上。

阿雷巴洛在首輪投票出現令人眼睛為之一亮的表現後，8個右翼政黨對那樣的選舉結果提出質疑。

隨後，一名法官將阿雷巴洛所屬種子黨（Semilla）停權，引發瓜地馬拉國內的抗議聲浪及國際社會有關干預選舉的譴責。

停權一事後來被推翻，但一名反貪腐，自己卻因涉貪遭美國制裁的檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）仍在繼續調查種子黨。

卡魯奇切曾表示，他不排除在選後發動更多可能的搜索及逮捕。

阿雷巴洛聲稱自己是「受少數貪腐政客迫害的受害者，因為他們知道自己正逐漸失去權力」。

支持者以投票力挺

在第1輪的投票中，無效票高達17.3%，比任何一位候選人的得票率還高，這被視為是選民感到絕望的證明。

在今天的投票結束後，瓜地馬拉選務機關的報告稱，「投票率達到歷史新高」。通常在第2輪的投票中，投票率都會較低，但這次的940萬選民中，有44%的人有參與第2輪的投票。

2019年時，只有42%的人前往投票。

年輕選民最有感

一名護理系學生伊策普（Wilson Itzep）在選前表示：「我們年輕人都希望國家能有所改變，新的機會將會因此出現，每個沒有工作的年輕人都會因為新政府而有工作。」

伊策普說：「確實，由於缺乏工作（機會）和貧困的關係，我覺得有必要移民，但如果阿雷巴洛勝選，或許我就會留在國內。」他認為阿雷巴洛是「一個帶來秩序和正義的人」。

阿雷巴洛是1945年到1951年間執政，改革派總統胡安．荷塞 ．阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）的兒子。胡安．荷塞 ．阿雷巴洛是烏維科（Jorge Ubico）施行獨裁政權後，第一個民選的瓜地馬拉領導人。崇拜希特勒（Adolf Hitler）的烏維科，曾強迫馬雅（Maya）原住民 勞改。

阿雷巴洛選前最後一次發表談話時說：「我並非我的父親，但我正走在他開闢出來的道路，我們將共同努力。」