日本、伊朗領袖9月紐約會面 關注海上運油安全

日相岸田文雄與伊朗總統萊希將在9月於美國紐約舉行會談，討論伊朗核開發及提供俄國無人機等議題。圖為伊朗總統萊希。（路透）

伊朗 外交人士透露日本 與伊朗政府達成共識，日相岸田文雄與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）將在9月於紐約舉行會談，討論伊朗核開發及提供俄國無人機等議題。

日本共同社報導，聯合國大會將於9月在紐約召開，兩人將藉此機會進行會談。去年岸田和萊希於聯合國大會之際也曾會面過。

目前伊朗和美歐等國的核協議談判陷入僵局，盼展現與日本間的傳統友好關係，避免在國際上被孤立。

預料伊朗總統萊希將在會談上要求解除因美國制裁被凍結在日本的伊朗資產，該筆資產估計約30億美元。

預料這場會面也會談到因美伊對立而關係緊繃的中東局勢：伊朗在原油運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊海域相繼扣押多艘商船，而美國為反制伊朗，分別於7月、8月宣布派遣1艘驅逐艦、多架戰機及3000多名美軍到中東海域，導致緊張關係升級。

鑒於出口到日本的原油大多都要經過荷莫茲海峽，預料日本政府將強調確保航行安全的重要。

伊朗外交人士透露，伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）8月初訪日時，兩國政府就舉行領袖會議達成共識。

伊朗被批評提供俄羅斯 侵烏所用的無人機，阿布杜拉希安2022年11月首度承認交付無人機給俄羅斯，但堅稱這些武器是在俄軍進攻烏克蘭之前即已交運。