稱「絕不能天真應對」 德國教研部長：因應中威脅須調整研究作法

德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格在「法蘭克福廣訊報」刊出的社論寫道，有鑑於與中國等體制性競爭對手的緊張關係，德國必須使其學術實踐符合安全利益。（美聯社）

德國 聯邦教育 及研究部長史塔克－瓦特辛格在「法蘭克福廣訊報」（FAZ）今天刊出的社論寫道，有鑑於與中國等體制性競爭對手的緊張關係，德國必須使其學術實踐符合安全利益。

路透社報導，為減少對中國的依賴，德國政府上月發布了等待已久的中國戰略報告。中國在試圖改變以規則為基礎的國際秩序方面，已變得越來越強硬。

史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）表示：「面對一個明訂目標是將民用研究轉化為軍事應用，並在關鍵技術上達到主導地位的政權，我們絕不能天真地應對。」

她在社論中寫道，考量到關鍵技術流向中國的風險，以及中國將民用研究用於軍事目的的可能性，在德國進行的研究必須得到更好的保護。

史塔克－瓦特辛格建議與德國聯邦經濟事務與出口管制辦公室（Federal Office for Economic Affairs and Export Control, BAFA）合作，提高大學和研究機構的意識。德國聯邦經濟事務與出口管制辦公室以德國外交政策利益為準則，負責監督出口。

史塔克－瓦特辛格說道，由於科技的進步，德國也必須重新審視嚴格區分民用和軍用研究的做法，並指出美國和以色列 是在軍、民研究上不加區分的國家。