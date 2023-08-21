丹麥人民黨擬籌劃國會訪團赴台 以因應外長訪中

丹麥「政治報」20日報導，為因應丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）近日訪問中國，在野的丹麥人民黨將籌劃國會訪團赴台灣，但部分黨派議員並不認同此項提議。

丹麥人民黨（Danish People's Party）外交事務發言人韋安德（Anders Vistisen）向「政治報」（Politiken）表示：「毫無疑問，對於許多台灣人來說，感受到自由世界的支持相當重要。」

他還說：「這還會向我們的美國盟友們傳達一個信號，表明現任丹麥政府的中國路線是錯誤的。」

這項訪台之行是為丹麥國會各黨派的外交事務代表所規劃，但已經有部分政黨的外交事務發言人拒絕此項提議。

紅綠聯盟（Red-Green Alliance）的外交事務發言人馬赫（Trine Pertou Mach）對此表達強烈批評。

馬赫透過訊息向政治報表示：「丹麥人民黨的這項所謂邀請很難不被視為炒作。我覺得這很荒謬。」

新右派黨（New Right）的安德森（Kim Edberg Andersen）、社會民主黨 （Social Democratic Party）的皮特森（Jesper Petersen）和另類選擇黨（Alternative）的法克斯（Sascha Faxe）等議員也認為不值得考慮這項提議。

韋安德接受丹麥「瑞查新聞社」（Ritzau）訪問時說道，很難理解前述黨派人士的批評意見。