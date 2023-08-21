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最少3萬5千人緊急撤離…加拿大台僑、留學生野火受災 僑胞互助伸援手

中央社／溫哥華20日專電
基羅納的這場大火來勢洶洶，短短2天時間一發不可收拾，數萬人被迫撤離，所幸台僑社區主動提供幫助，讓被迫離開家園的僑胞和留學生有地方棲身。（基羅納台灣文化協會會長賴威谷提供）
基羅納的這場大火來勢洶洶，短短2天時間一發不可收拾，數萬人被迫撤離，所幸台僑社區主動提供幫助，讓被迫離開家園的僑胞和留學生有地方棲身。（基羅納台灣文化協會會長賴威谷提供）

加拿大西部卑詩省野火已導致3萬5000多人撤離，重災區基羅納市有一百多個台灣家庭和數十名台灣留學生深受災情所苦，流離失所，駐溫哥華辦事處和當地僑社組織伸出援手，愛心大動員協助受災者。

原本湖光山色的基羅納（Kelowna）連日處在煙火瀰漫中，該地區最少3萬5000人被迫緊急撤離，暫時棲身在政府和社區安排的臨時避難所。

基羅納台灣文化協會會長賴威谷對中央社表示，很多人像他一樣，被迫離開家園找避難處，他透過朋友圈發出呼籲，希望協助有需要的台灣僑民能轉移到溫哥華（Vancouver）或卡加立（Calgary）棲身。

賴威谷說：「當地的臨時避難所就是在體育館，很多人擠在一起，環境不太好，一些家庭有老弱婦孺，在體育館並不方便，因此我們迅速透過Line和臉書群組串聯起來，希望僑界提供幫助，幸運地，很快就有積極回應，有台僑主動騰出空房間做接待。」

在大溫哥華菁英協會協助下，透過協會成員、台灣爸爸團等社群組織幫忙，短短幾小時就找到幾十個空房間提供給受災台僑學生。協會共同主席張博勝對中央社說：「台灣社區的愛心真的令人感動，我們昨天下午才知道基羅納有僑民受撤離所苦，晚上就愛心爆棚。」

慈濟加拿大分會也投入救援工作，已安排好一台巴士在21日大清早就出發到當地接上需要撤離的學生和家庭。

慈濟加拿大分會執行長唐嘉濱說：「巴士已經裝載30箱環保毛毯（約180床）、尿片和衛生用品等必需物資，將送到基羅納的安置中心給當地災民，接著21日下午會載上撤離者到大溫哥華地區落腳住宿地。」

賴威谷說，有一百多個台灣家庭和數十名台灣留學生和打工度假者在當地生活，大家對於遇上數十年來罕見的巨大野火都很震驚。

他說：「上一次有大型野火是2003年，但這一次情況更嚴重，17日正好碰上大風，導致火勢迅速蔓延、一發不可收拾，19日大家接到撤離令都感到很茫然，只能匆匆抓上一些重要文件和衣服就離開了，如果沒有溫哥華或卡加立台僑幫助，真的很糟糕。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處也立即啟動緊急應變機制，與當地僑界保持聯繫，確認國人安全。

處長劉立欣表示：「加拿大卑詩省政府頒布緊急命令限制民眾前往受野火影響地區，辦事處也在第一時間在官網和臉書等社群發出公告，呼籲國人不宜前往加拿大卑詩省歐肯納根谷（Okanagan Valley）地區及西北特區黃刀鎮（Yellowknife）等野火災區，並持續協助國人離開災區。」

她說：「由衷感謝加拿大台僑們提供多方面的援助，不認識的一群人很快動員串聯彼此幫助，彰顯了台灣人的偉大精神。」

駐處提醒，如有緊急狀況，台僑可隨時聯繫駐溫哥華辦事處，緊急聯絡電話：604-377-8730。

不少居住在基羅納的台僑都是第一次遇到大火臨頭、要緊急撤離的情況，因為上一次當地有...
不少居住在基羅納的台僑都是第一次遇到大火臨頭、要緊急撤離的情況，因為上一次當地有嚴重野火是2003年。這一次野火肆虐，許多台僑都是匆匆離開家園。（基羅納台灣文化協會會長賴威谷提供）

加拿大 臉書 留學生

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