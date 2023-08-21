最少3萬5千人緊急撤離…加拿大台僑、留學生野火受災 僑胞互助伸援手

基羅納的這場大火來勢洶洶，短短2天時間一發不可收拾，數萬人被迫撤離，所幸台僑社區主動提供幫助，讓被迫離開家園的僑胞和留學生有地方棲身。（基羅納台灣文化協會會長賴威谷提供）

加拿大 西部卑詩省野火已導致3萬5000多人撤離，重災區基羅納市有一百多個台灣家庭和數十名台灣留學生 深受災情所苦，流離失所，駐溫哥華辦事處和當地僑社組織伸出援手，愛心大動員協助受災者。

原本湖光山色的基羅納（Kelowna）連日處在煙火瀰漫中，該地區最少3萬5000人被迫緊急撤離，暫時棲身在政府和社區安排的臨時避難所。

基羅納台灣文化協會會長賴威谷對中央社表示，很多人像他一樣，被迫離開家園找避難處，他透過朋友圈發出呼籲，希望協助有需要的台灣僑民能轉移到溫哥華（Vancouver）或卡加立（Calgary）棲身。

賴威谷說：「當地的臨時避難所就是在體育館，很多人擠在一起，環境不太好，一些家庭有老弱婦孺，在體育館並不方便，因此我們迅速透過Line和臉書 群組串聯起來，希望僑界提供幫助，幸運地，很快就有積極回應，有台僑主動騰出空房間做接待。」

在大溫哥華菁英協會協助下，透過協會成員、台灣爸爸團等社群組織幫忙，短短幾小時就找到幾十個空房間提供給受災台僑學生。協會共同主席張博勝對中央社說：「台灣社區的愛心真的令人感動，我們昨天下午才知道基羅納有僑民受撤離所苦，晚上就愛心爆棚。」

慈濟加拿大分會也投入救援工作，已安排好一台巴士在21日大清早就出發到當地接上需要撤離的學生和家庭。

慈濟加拿大分會執行長唐嘉濱說：「巴士已經裝載30箱環保毛毯（約180床）、尿片和衛生用品等必需物資，將送到基羅納的安置中心給當地災民，接著21日下午會載上撤離者到大溫哥華地區落腳住宿地。」

賴威谷說，有一百多個台灣家庭和數十名台灣留學生和打工度假者在當地生活，大家對於遇上數十年來罕見的巨大野火都很震驚。

他說：「上一次有大型野火是2003年，但這一次情況更嚴重，17日正好碰上大風，導致火勢迅速蔓延、一發不可收拾，19日大家接到撤離令都感到很茫然，只能匆匆抓上一些重要文件和衣服就離開了，如果沒有溫哥華或卡加立台僑幫助，真的很糟糕。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處也立即啟動緊急應變機制，與當地僑界保持聯繫，確認國人安全。

處長劉立欣表示：「加拿大卑詩省政府頒布緊急命令限制民眾前往受野火影響地區，辦事處也在第一時間在官網和臉書等社群發出公告，呼籲國人不宜前往加拿大卑詩省歐肯納根谷（Okanagan Valley）地區及西北特區黃刀鎮（Yellowknife）等野火災區，並持續協助國人離開災區。」

她說：「由衷感謝加拿大台僑們提供多方面的援助，不認識的一群人很快動員串聯彼此幫助，彰顯了台灣人的偉大精神。」