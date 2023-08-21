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岸田避談核汙水排海時間 中俄促改水蒸氣排放遭日拒絕

編譯中心╱綜合20日電
日本首相岸田文雄(前排左)20日到福島第一核電站視察，參觀用來處理核污水的多核種除去設備。(Getty Images)
日本首相岸田文雄(前排左)20日到福島第一核電站視察，參觀用來處理核污水的多核種除去設備。(Getty Images)

19日晚間才飛返東京羽田機場的日本首相岸田文雄，20日上午就風塵僕僕前往福島第一核電廠視察核汙水排海相關設備。但面對記者提問，他仍避談開始排海具體時間，僅強調他已要求該廠所屬的東京電力公司必須盡全力確保安全和宣導。

岸田20日重申，首相做為日本政府負責人，他希望親自確認並直接說明想法，「我認為站在國家立場，已到了應做出判斷的最終階段」。日媒此前報導，日本政府最快8月下旬將啟動福島「核處理水」排海作業。

岸田20日視察後說，有關排海安全性及此舉帶給外界負面觀感，他要求東電竭盡全力因應宣導。

日媒稱日本政府22日將召開閣員會議後，決定排海時程。岸田20日僅表示，現在暫時不對時間做具體答覆。由於日本全漁聯（全國漁會）會長坂本雅信反對排海，岸田表示希望21日和他碰面說明政府對策。

在自民黨隸屬岸田派的前防衛大臣小野寺五典20日在電視節目中，批評中國藉排海做政治操作，並稱南韓政府表示尊重國際原子能總署，才是「大人的反應」。日本共同社報導，中國和俄羅斯政府7月曾要求日本政府研究把核廢水變成水蒸氣排入大氣，而非排海，但日方未接受此建議。

日本共同社19日、20日所做電話民調則顯示，針對福島核汙水排海，多達88.1%的受訪者擔憂外界因此產生負面觀感；81.9%認為日本政府對排海的說明不夠，遠超過認為足夠的15%；贊成排海的僅29.6%，反對的也只有25.7%。

在岸田內閣的不支持率部分，則比共同社上次7月14日至16日所做的民調增加1.4個百分點，正好達到50%，是自去年12月以來新高；支持率則為33.6%，再創新低。

日本 民調 岸田文雄

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