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北韓火星-18飛彈激似俄白楊-M 美智庫：莫斯科提供技術

編譯中心╱綜合20日電
外界估測，北韓「火星-18」新型洲際彈道飛彈最大射程，應該能達到1萬4000至1萬5000公里以上，可以涵蓋美國本土。(路透資料照片)
外界估測，北韓「火星-18」新型洲際彈道飛彈最大射程，應該能達到1萬4000至1萬5000公里以上，可以涵蓋美國本土。(路透資料照片)

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）報告指出，北韓7月中旬試射、可攜帶核彈頭的「火星-18」新型洲際彈道飛彈（ICBM），其飛行軌跡的數據和物理層面，與俄羅斯的「白楊-M」洲際彈道飛彈「幾乎一模一樣」，應是俄羅斯提供技術的合作成果。

北韓中央通信社（KCNA）報導，在南韓與美國展開聯合軍事演習之前，領導人金正恩視察東海一支海軍艦隊，在水兵進行「戰略巡弋飛彈」發射演習時進行校閱。北韓稱日本海（Sea of Japan）為東海。

路透引述報導指出，這項試射目的在驗證「艦艇作戰功能及其飛彈系統特性」，並且改善水兵展開「實戰攻擊任務」的能力，強調「軍艦迅速擊中目標，沒有發生任何失誤」。

美國媒體《商業內幕》引述CSIS資料報導，「火星-18」飛彈最大飛行高度達到6648.4公里，飛行時間74分51秒，外界估測，最大射程應該能達到1萬4000至1萬5000公里以上，可以涵蓋美國本土。該報導還說，「火星-18」飛彈和「白楊-M」飛彈非常相似。 

據報導，俄羅斯的「白楊-M」飛彈可攜帶多枚分飛彈頭，射程超過1萬公里，飛行速度快，並能作變軌機動飛行，具有很強的突破防衛的能力，從俄羅斯發射，可攜帶廣島的原子彈30倍威力的500千噸級單一彈頭，射程覆蓋美國本土；且「火星-18」配備有反制裝置，可以突破美國飛彈防禦系統。

報告指出，「火星-18」是固態燃料的洲際飛彈，不同於前幾年北韓所測試的液態燃料洲際飛彈，這種新型飛彈可以跨洲際投射相當的爆炸物，同時帶有反制飛彈防禦系統的誘餌，可以容許更快地發射，避免敵人在發射之前就偵察到，來進行干擾。

金正恩7月接見俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）時，曾展示北韓各種自行研發的武器，就包括「火星-18」飛彈。這是一種可攜帶核彈頭的飛彈，在平壤不顧聯合國監管意圖，持續研發下問世。

先前有分析指出，從公布的試射影片可看出，「火星-18」是飛彈先飛出發射筒，在半空中點火，是典型的蘇俄式低空點火，而非中式的高空點火，有著非常明顯的俄式風格。

俄羅斯「白楊-M」洲際彈道飛彈。(美聯社資料照片)
俄羅斯「白楊-M」洲際彈道飛彈。(美聯社資料照片)

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