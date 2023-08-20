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英護理師連環殺嬰 恐處終身監禁 警：受害嬰兒上看30人

編譯盧思綸 / 即時報導
英國護理師萊比殺害7名新生兒，並企圖對其他6名嬰兒下手未遂，19日被判有罪，恐處終身監禁，警方擴大調查懷疑受害人數不止於此。（歐新社）
英國護理師萊比殺害7名新生兒，並企圖對其他6名嬰兒下手未遂，19日被判有罪，恐處終身監禁，警方擴大調查懷疑受害人數不止於此。（歐新社）

英國衛報報導，英國連環殺嬰護理師萊比（Lucy Letby）19日被判有罪，恐面臨終身監禁，警方擴大調查發現，另有30名新生兒因「可疑原因」病倒，懷疑受害人數不止於此。

33歲萊比任職切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）的2015年6月至2016年6月間，涉嫌殺害5名男嬰和2名女嬰，並企圖對其他6名嬰兒下手未遂，曼徹斯特刑事法院（Manchester Crown Court）審理10個月後裁定有罪，恐面臨最重終身監禁。

衛報、BBC等報導，萊比故意向一些嬰兒注射空氣、強行餵奶或干擾呼吸管，並用胰島素毒死其中2名嬰兒。萊比否認所有指控，但經過22天審議，陪審團認定她犯下7項謀殺罪，成為英國近年史上殺害最多嬰兒的連環殺手。

知情人士指出，警方擴大調查萊比執業生涯，在切斯特伯爵夫人醫院工作的4年半時間裡，有30名新生兒在其值班期間因無法解釋的原因病倒，所幸並未死亡。

同時，警方亦調閱她在利物浦女子醫院（Liverpool women’s hospital）工作期間的新生兒醫療紀錄；自2012年至2015年，2家醫院共4千多名新生兒。

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