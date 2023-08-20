岸田不支持率達50% 通膨、個人身分碼數位化頻出問題恐為主因

日本首相岸田文雄。（美聯社）

日本 共同社20日民調 顯示，日本首相岸田文雄的不支持率已達50%，是去年12月以來最高，支持率則為33.6%，民眾對岸田不滿的原因可能包括持續通膨、日本個人身分碼（My number，類似身分證）數位化措施頻出問題等。

據報導，數個月來，岸田支持率持續低靡，如今為33.6%，僅比最低點、去年11、12月的33.1%略高。岸田7月中的支持率為34.3%。共同社針對日本全國民眾進行2天電話民調顯示，79.8%的受訪者對岸田處理日本個人身分碼系統的方式沒信心；日本個人身分碼系統近來頻出問題，包括個人資料洩漏疑慮與登記錯誤等。

88.1%受訪者表示，對政府的福島核汙水排海計畫可能伴隨的潛在經濟損害感到擔憂。日本政府計畫最快於8月底開始排汙水，相關計畫已來到最後階段，但日本沿岸漁民仍對排汙抱有強烈疑慮，擔心日本漁業經濟將因此受損。中國大陸也強烈反對日本核汙水排海計畫。

此外，通膨對許多日本家庭造成不小負擔，75.3%受訪者呼籲政府繼續發放津貼，因應持續上漲的油價 。日本政府原本預計9月底停止發放相關津貼。