瓜地馬拉總統大選決選投票登場 民調曝改革派候選人遙遙領先

瓜地馬拉人今天前往投票所，投下總統大選決選選票。（Getty Images）

瓜地馬拉人今天前往投票 所，投下總統大選決選選票。

法新社報導，中美洲國家瓜地馬拉飽受貧困、暴力和腐敗所苦，每年都有數以千計公民出國尋求更好的生活，其中許多人前往美國。

改革派候選人阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）在第1輪投票爆冷獲得第2名，決選將對陣前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。近期民調 顯示，阿雷瓦洛遙遙領先。

兩人都是社會民主黨 人，意味瓜地馬拉將迎接十多年來第1位左翼領導人。

第1輪選舉結果令人震驚之後，阿雷瓦洛的「種子黨」（Semilla）辦公室以及選舉委員會辦公室遭到搜索，引發聯合國、歐洲聯盟（EU）和美洲國家組織（OAS）對破壞選舉結果的行為發出警告。

就在決選投票前幾天，瓜地馬拉打擊特權特別檢察官辦公室（FECI）主管卡魯奇切（Rafael Curruchiche）表示，他「不排除」選後進行更多搜查和可能的逮捕。卡魯奇切先前因貪腐而遭華盛頓制裁。

根據CID Gallup和自由與發展基金會（Freedom and Development Foundation）最新民調，阿雷瓦洛以50%的支持率領先，托雷斯以32%的支持率位居第2。

67歲的托雷斯是已故左翼總統柯隆（Alvaro Colom）的前妻。

獲勝者將取代不受歡迎的右翼總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）；根據憲法，他的任期僅限一屆。