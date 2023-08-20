金磚五國峰會將登場 聚焦轉變全球地緣政治

「金磚五國」領導人本週將在南非大城約翰尼斯堡會面，著眼於擴大自身影響力，以及推動全球地緣政治的轉變。這個新興經濟體集團總財富占了全球約1/4。（新華社）

「金磚五國」（BRICS）領導人本週將在南非 大城約翰尼斯堡會面，著眼於擴大自身影響力，以及推動全球地緣政治的轉變。這個新興經濟體集團總財富占了全球約1/4。

法新社報導，為期3天的金磚五國年度峰會將於22日展開，預料東道主南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）將接待中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）和巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）也會透過遠端方式與會。

普亭決定不親自出席，因為他被國際刑事法院（International Criminal Court）下達逮捕令，如果他入境南非，理論上南非必須執行逮捕。

俄羅斯將派外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）前往約翰尼斯堡（Johannesburg）與會。

金磚五國橫跨3大洲，人口有數十億人，經濟成長程度不一，但它們之間有個共識，那就是鄙視它們眼裡服務西方富裕強國利益的世界秩序。

中國駐南非大使陳曉東18日在簡報會上表示，當前「傳統的全球治理體系表現出失常、失能、缺位」，金磚五國「日益成為捍衛國際公平正義的中堅力量」。

外界對這個集團的興趣愈來愈濃厚，至少40個國家表達有興趣加入，其中23國已正式提交申請，盼能成為集團成員。

南非駐亞洲和金磚五國無任所大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）18日告訴法新社，各國排隊加入集團的理由之一，是「我們居住的世界非常兩極化，已因俄羅斯-烏克蘭危機被進一步分化，且各國被迫選邊站」。

他說：「南方國家不想被要求該支持誰、該怎麼做、該怎麼處理自己的主權事務。它們現在足夠強大，可以堅持自身的個別立場。」

南非林波波大學（University of Limpopo）國際政治學講師李格迪（Lebogang Legodi）也認為，許多亟思加入集團的國家「把金磚五國視為當前（全球事務）霸權的替代選項」。

根據蘇克拉爾的說法，峰會結束時，預料就會宣布擴大金磚集團的決定。

但一些密切關注金磚五國的專家對這次峰會的結果並不是非常樂觀。

南非國際事務研究中心（South African Institute of International Affairs）成員格魯澤（Steven Gruzd）表示：「我不認為這場峰會將產生戲劇性的結果，因為現在掌權的還是西方國家，中國正在崛起，但還不是頭號強權。」