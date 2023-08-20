我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

金磚五國峰會將登場 聚焦轉變全球地緣政治

中央社／約翰尼斯堡20日綜合外電報導
「金磚五國」領導人本週將在南非大城約翰尼斯堡會面，著眼於擴大自身影響力，以及推動全球地緣政治的轉變。這個新興經濟體集團總財富占了全球約1/4。（新華社）
「金磚五國」領導人本週將在南非大城約翰尼斯堡會面，著眼於擴大自身影響力，以及推動全球地緣政治的轉變。這個新興經濟體集團總財富占了全球約1/4。（新華社）

「金磚五國」（BRICS）領導人本週將在南非大城約翰尼斯堡會面，著眼於擴大自身影響力，以及推動全球地緣政治的轉變。這個新興經濟體集團總財富占了全球約1/4。

法新社報導，為期3天的金磚五國年度峰會將於22日展開，預料東道主南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）將接待中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）和巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也會透過遠端方式與會。

普亭決定不親自出席，因為他被國際刑事法院（International Criminal Court）下達逮捕令，如果他入境南非，理論上南非必須執行逮捕。

俄羅斯將派外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）前往約翰尼斯堡（Johannesburg）與會。

金磚五國橫跨3大洲，人口有數十億人，經濟成長程度不一，但它們之間有個共識，那就是鄙視它們眼裡服務西方富裕強國利益的世界秩序。

中國駐南非大使陳曉東18日在簡報會上表示，當前「傳統的全球治理體系表現出失常、失能、缺位」，金磚五國「日益成為捍衛國際公平正義的中堅力量」。

外界對這個集團的興趣愈來愈濃厚，至少40個國家表達有興趣加入，其中23國已正式提交申請，盼能成為集團成員。

南非駐亞洲和金磚五國無任所大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）18日告訴法新社，各國排隊加入集團的理由之一，是「我們居住的世界非常兩極化，已因俄羅斯-烏克蘭危機被進一步分化，且各國被迫選邊站」。

他說：「南方國家不想被要求該支持誰、該怎麼做、該怎麼處理自己的主權事務。它們現在足夠強大，可以堅持自身的個別立場。」

南非林波波大學（University of Limpopo）國際政治學講師李格迪（Lebogang Legodi）也認為，許多亟思加入集團的國家「把金磚五國視為當前（全球事務）霸權的替代選項」。

根據蘇克拉爾的說法，峰會結束時，預料就會宣布擴大金磚集團的決定。

但一些密切關注金磚五國的專家對這次峰會的結果並不是非常樂觀。

南非國際事務研究中心（South African Institute of International Affairs）成員格魯澤（Steven Gruzd）表示：「我不認為這場峰會將產生戲劇性的結果，因為現在掌權的還是西方國家，中國正在崛起，但還不是頭號強權。」

南非 俄羅斯 普亭

上一則

岸田視察福島核電廠 日本民眾對核汙水排海看法分歧

延伸閱讀

烏克蘭聲稱反攻有斬獲 普亭會見侵烏克蘭作戰指揮官

烏克蘭聲稱反攻有斬獲 普亭會見侵烏克蘭作戰指揮官
白俄若遭「侵略」將以核武回應烏克蘭 魯卡申柯籲基輔和俄方談判

白俄若遭「侵略」將以核武回應烏克蘭 魯卡申柯籲基輔和俄方談判
普亭將出席一帶一路峰會 德義法領袖未獲邀避免尷尬

普亭將出席一帶一路峰會 德義法領袖未獲邀避免尷尬
中俄頻軍事交流 李尚福出席莫斯科國際安全會議 傳普亭10月訪華

中俄頻軍事交流 李尚福出席莫斯科國際安全會議 傳普亭10月訪華

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水