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岸田視察福島核電廠 日本民眾對核汙水排海看法分歧

編譯茅毅／即時報導
福島縣福島第1核電廠區1月的空拍圖。（美聯社）
福島縣福島第1核電廠區1月的空拍圖。（美聯社）

19日晚間才飛返東京羽田機場的日本首相岸田文雄，20日上午就風塵僕僕前往福島第1核電廠視察核汙水排海相關設備。但面對記者提問，他仍避談開始排海的具體時間，僅強調他已要求該廠所屬的東京電力公司必須盡全力確保安全和宣導，以及自己希望最快21日就能夠拜訪日本全漁聯（全國漁會）會長坂本雅信。

岸田20日重申他在美國馬里蘭州大衛營高峰會場邊受訪時的立場，即首相做為日本政府的負責人，他希望親自確認並直接說明想法，「我認為站在國家立場，已到了應做出判斷的最終階段」。據日媒此前報導，日本政府最快8月下旬將啟動福島核汙水排海作業，亦有最慢不拖到9月或9月上旬的說法。

岸田20日視察後說，有關確保排海安全性，以及因應此舉帶給外界負面觀感的宣導與公關對策作為，他要求東電基於會長、社長認真的領導能力，全公司上下上緊發條竭盡全力。他並當著東電幹部面前，敦促政府及東電今後以對得起（社會）信賴的決心全力以赴。

針對日本政府採取的方針，是22日召開經產大臣西村康稔等相關閣員出席的會議後決定排海時程，岸田20日僅表示，現在暫時不對時間做具體答覆。

日方將福島核汙水稱為多核種去除設備（ALPS）處理水。由於坂本反對排海，故岸田急於和他碰面，當面說明政府就帶給外界負面觀感的宣導與公關對策作為，希望他予以理解。西村康稔對此補充說，正與漁業業者方面協調兩人見面的時間。

在自民黨內隸屬岸田派的前防衛大臣小野寺五典20日在電視節目中，批評中國大陸藉排海做政治操作，中方對日本水產品加強檢查後，日本的扇貝及鮑魚價格已下跌。至於南韓政府表示尊重國際原子能總署（IAEA）的態度，才是「大人的反應」。

另外，岸田20日亦和東電社長小早川智明會談。小早川說，東電將設立直屬社長的項目小組，針對排海事宜，將東電內部的發電廠、宣導及公關對策、賠償等相關部門納入，做好橫向聯繫，好讓公司高層能適時掌握消息，並迅速做出指示。

日本共同社19日、20日連兩天所做全國電話民調則顯示，針對福島核汙水排海，多達88.1%受訪者擔憂外界因此產生負面觀感；超過八成認為日本政府對排海的說明不夠，遠超過認為足夠的一成五；贊成排海的僅29.6%，反對的也只有25.7%。

在岸田內閣的不支持率部分，則比共同社上次7月14日至16日所做的民調增加1.4個百分點，正好達到50%，是自去年12月以來新高；支持率則為33.6%，再創新低。

日相岸田文雄（右二）20日視察福島第1核電廠。（歐新社）
日相岸田文雄（右二）20日視察福島第1核電廠。（歐新社）
日相岸田文雄（右2）20日赴福島第1核電廠視察，由東京電力公司人員陪同並做簡報。...
日相岸田文雄（右2）20日赴福島第1核電廠視察，由東京電力公司人員陪同並做簡報。（Getty Images）

日本 民調 岸田文雄

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