英惡魔女護士1年謀殺7嬰 動機不明 同事示警 醫院遲未報警

英國新生兒護士萊比（Lucy Letby）涉嫌於2015年至2016年間謀殺7名新生兒和試圖殺害另外6名嬰兒。（Getty Images）

英國一名新生兒護士涉嫌於2015年至2016年間謀殺7名新生兒，以及試圖殺害另外6名嬰兒有罪，成為英國近代史中連續殺害最多嬰兒的兇手。案件將在21日宣判，預計判囚終身。

衛報、BBC等報導，現年33歲的萊比（Lucy Letby）被指於2015年6月至2016年6月期間，於英格蘭西北部的切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）的新生兒科室內，先後殺害5名早產兒和2名女嬰，並經常在值夜班時襲擊其他新生兒。

萊比故意向一些嬰兒注射空氣、強行餵奶或干擾呼吸管，並用胰島素毒死其中2名嬰兒。萊比否認所有指控，但經過22天審議，陪審團認定她犯下7項謀殺罪，成為英國近年史上殺害最多嬰兒的連環殺手。

英國曼徹斯特皇家 法院（Manchester Crown Court）檢察官瓊斯（Pascale Jones）表示，「在她手中，空氣、牛奶 、液體等無毒物質，或者胰島素等藥物，都會變得致命。她扭曲了自己的學識，將自己的技能武器化，造成傷害、悲傷和死亡」。

瓊斯指出，「她（萊比）一次次地在一個對嬰兒及其家人來說應該安全的環境中傷害嬰兒。」且在案發後，萊比會對失去孩子的爸媽展現出「病態的好奇與虛假的同情」，完全背叛家屬對醫護人員的信任。

萊比未出庭聽取最新判決，但在之前的判決聽證會上，她曾低頭啜泣，她的父母也未出席，受害者家屬則坐在一旁的公眾旁聽席上，在陪審團做出判決時，其中一名受害嬰兒的家屬衝出法庭。

萊比作證時說，她從未試圖傷害那些嬰兒，只是想照顧他們，她把不安全的人員配置歸咎於病房和骯髒的環境。萊比還聲稱，有4名醫師合謀要把部門疏失推給她；她說寫下「我是惡魔」的紙條，是因為不知所措。但檢方認為，萊比是冷血、殘酷、工於心計的騙子，她不斷變更說法，應把她的筆記視為供詞。

警探們說，萊比的生活中找不到任何異常，因此無法判斷犯案動機。主導調查的刑偵督察長休斯（Paul Hughes）說：「很遺憾地，除非她願意開口，否則我想我們永遠不會知道（動機）。」

事實上，早有醫院同事懷疑萊比行為異常，並曾提醒醫院負責人，但醫院漠視警告，遲遲未報警，使萊比能向更多嬰兒下毒手。切斯特伯爵夫人醫院時任負責人錢伯斯（Tony Chambers）也發聲道歉，強調自己深感震驚與悲痛，會全力配合一切調查。