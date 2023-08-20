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義人出國吃霸王餐 總理為挽救國家顏面幫埋單

編譯中心／綜合19日電
義大利四名旅客出國爽吃霸王餐，義國總理梅洛尼下令駐阿爾巴尼亞使館代為付錢。（路透）
義大利四名旅客出國爽吃霸王餐，義國總理梅洛尼下令駐阿爾巴尼亞使館代為付錢。（路透）

義大利政府採取罕見的外交行動，替四名在阿爾巴尼亞城市培拉特（Berat）用餐沒付錢的義大利遊客付錢。

BBC報導，針對屢傳義大利遊客在阿爾巴尼亞吃霸王餐的事件，義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）出訪阿爾巴尼亞時，被該國總理拉瑪（Edi Rama）當面詢問此事，梅洛尼隨後便叫義大利駐阿爾巴尼亞大使替這四名「白癡（idiots）」付錢。

義大利駐阿爾巴尼亞使館發聲明證實，政府已代表公民支付這筆餐費，金額約80歐元（約87美元）左右，「義大利人尊重規則並償還欠款，我們希望此類事件不會再發生。」

目前尚不清楚義大利遊客吃霸王餐的時間，但這四人走出餐廳時的影片在社交媒體上瘋傳，餐廳老闆透露他是第一次遇到顧客沒付錢的狀況，稱這四人還對餐點表示讚許。

路透報導，梅洛尼與家人日前才應阿爾巴尼亞總理拉瑪邀請，在當地待了數天。這個位於歐洲東南部的國家今年夏天備受遊客青睞，許多人前來享受這裡的白沙灘以及比歐洲其他地方低廉的物價。

義大利農業部長、同時是梅洛尼姊夫的羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）也去了阿爾巴尼亞；他說，這件事攸關國家榮譽。

羅洛布里吉達表示：「她（梅洛尼）提議幫忙付帳。大使當時正在返回（阿爾巴尼亞首都）地拉那（Tirana）的路上，有空處理這件事。」他還說：「少數幾個不老實的人，不能讓一個正派的民族蒙羞。」

拉瑪上周在一場電視訪談中說，預期阿爾巴尼亞今年會迎來近50萬名義大利遊客。由於義大利物價飆漲，許多義大利人捨棄國內旅遊，選擇前往阿爾巴尼亞，當地的住宿和海灘設施都更便宜。

義大利 梅洛尼 農業部

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