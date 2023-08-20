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泰22日選總理 流亡10多年的前總塔信將返國「造王」

編譯中心／綜合19日電
泰國前總理塔信。（路透資料照片）
泰國前總理塔信。（路透資料照片）

泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra）流亡海外10餘年，就在泰國國會即將在22日進行第三次總理選舉前，塔信的女兒貝東塔今天宣布，她會在22日早上赴曼谷的廊曼機場迎接父親。

塔信原訂8月10日返泰，後來以體檢為由延後行程。22日是泰國國會選舉新總理的日期，塔信勢力撐腰的「為泰黨」（Pheu Thai Party）提名的房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）被視為軍方也能接受的妥協人選，有機會過關。

泰國有國王，但不過問實際政務。塔信這次「王者再臨」，更像是「造王者」（kingmaker）。

塔信在2001年2月出任總理；2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理塔信被解職，軍方接管行政部門，塔信流亡海外；2008年塔信短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。塔信隨後因為多起貪汙案被泰國法院判處超過10年有期徒刑。

泰國5月14日國會眾議院選舉至今超過三個月，但泰國政壇陷入僵局，一直無法產生新總理和內閣。

泰國國會將在22日進行延宕了近一個月的第三次總理選舉，國會主席兼眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）表示賽塔不需要到國會進行辯論，投票將在下午進行。

在塔信74歲生日的7月26日當天，塔信的么女、為泰黨總理候選人之一的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在社群媒體Instagram上發文表示，她的父親將在8月10日抵達曼谷的廊曼機場，震撼泰國社會。

但泰國政治在選後陷入組閣僵局，8月5日塔信在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上發文表示，原訂10日返泰的計畫延後，但最多不會超過兩周，時間和地點會另外宣布。塔信沒有表示延後返泰是否為政治因素，只表示醫生要他先進行身體健康檢查。

貝東塔今天早上再度於Instagram的限時動態發文指出，她將在22日早上9時到廊曼機場迎接父親，並指出塔信返泰「是延期不是取消」。

泰國 社群媒體 眾議院

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