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瓜地馬拉20日選舉新領袖 總統承諾政權和平轉移

中央社／瓜地馬拉市18日綜合外電報導
瓜地馬拉總統賈麥岱。（聯合報系資料照片）
瓜地馬拉總統賈麥岱。（聯合報系資料照片）

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）今晚說，不管選民在本月20日的總統大選決選中選擇了誰，他都會努力確保政權有序移交。

路透報導，瓜地馬拉這次總統大選競爭氣氛激烈，進入決選的兩名候選人分別是代表全國團結希望黨（National Unity of Hope）的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），以及種子黨（Semilla）推出的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。

瓜地馬拉警察7月21日突襲種子黨的辦公室，試圖危及這個政黨的參選資格，有些人擔心選舉遭到干預，賈麥岱因此做出上述保證。

賈麥岱在全國演說中表示：「我再次承諾，會推動讓（政權）移交過程有秩序、透明且有效率。」

根據民意調查結果，主張反貪腐的改革派候選人阿雷巴洛目前大幅領先托瑞斯。

阿雷巴洛在6月的第一輪投票中意外取得第2高票數，引發對手呼籲重新計票。

其後一名檢察官說服法院中止種子黨的合法資格，差點讓阿雷巴洛無法繼續參選，但瓜地馬拉最高法院後來推翻了禁令。

根據本月14日刊登的媒體訪問，阿雷巴洛說，如果他勝選，預期「各界」都會出現質疑聲音。

他表示：「我敢肯定，如果我們贏了選舉，從8月20日到明年1月14日（總統就職日）會有許多人企圖阻撓我就任。」

現任保守派總統賈麥岱今天說，1月14日一到他就會下台，「一分鐘」都不戀棧。

賈麥岱本月稍早也在社群平台X發文表示，他與美洲國家組織（Organization of American States）秘書長阿爾馬格羅（Luis Almagro）會晤時，已承諾會確保總統大選和平進行。

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