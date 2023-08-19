我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪還沒完 中南部多地出現創紀錄高溫 達拉斯恐110℉

新冷戰起點？紐時分析：美日韓防務聲明惹惱中國

印度北部暴雨增至77死 喜馬偕爾省宣布天災狀態

中央社／新德里19日專電

印度北部喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）暴雨成災，洪水與土石流已奪走至少77條人命，省政府已宣布全省進入天災狀態。

由於來自地中海區域潮濕的季風吹向喜馬拉雅山脈的丘陵，喜馬偕爾省一般都在6月下旬進入雨季，上週更是連日暴雨，山地多處發生土石流與洪澇。

短短一週內，喜馬偕爾省死於暴雨相關災難者已達77人，若從6月24日算起，更是達到220人。

14日上午，山城西姆拉（Shimla）一座神廟被土石流沖毀，救難人員挖出12具屍體，據信仍有罹難者埋在泥堆之中。

根據喜馬偕爾省救災中心的報告，全省有1萬1600多棟民宅受損甚至全毀，600多條道路仍無法通行，多處斷電，數千民眾被疏散至較安全的地區。

由於全省受災情況嚴重，省政府昨天下午宣布進入天災狀態；在天災狀態之下，省政府可向中央政府申請更多救災資源，受災民眾也可延後償還向公立銀行所借的貸款，或是申請新貸款以維持生計。

專家分析，過度砍伐山林以及其他生態不友善發展計畫，是導致土石流頻傳的主要原因。

另一方面，印度氣象局也發布警告，雖然喜馬偕爾省未來兩天的雨量可能減少，但從21日開始可能又會下大雨。

暴雨 貸款 印度

上一則

烏克蘭聲稱反攻有斬獲 普亭會見侵烏克蘭作戰指揮官

下一則

瓜地馬拉20日選舉新領袖 總統承諾政權和平轉移

延伸閱讀

暴雨的教訓 中國專家：防洪排澇標準需全面提高

暴雨的教訓 中國專家：防洪排澇標準需全面提高
印度男子偷拍空服員 女乘客揭發獲5萬網友按讚

印度男子偷拍空服員 女乘客揭發獲5萬網友按讚
是否會見習近平？莫迪將出席金磚峰會 戰略圈密切關注印中對峙

是否會見習近平？莫迪將出席金磚峰會 戰略圈密切關注印中對峙
印度限制出口 全球米價拉警報…美加爆發「搶米潮」

印度限制出口 全球米價拉警報…美加爆發「搶米潮」

熱門新聞

馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26

超人氣

更多 >
錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開
寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙

寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億

譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術