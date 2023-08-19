印度北部暴雨增至77死 喜馬偕爾省宣布天災狀態

印度 北部喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）暴雨 成災，洪水與土石流已奪走至少77條人命，省政府已宣布全省進入天災狀態。

由於來自地中海區域潮濕的季風吹向喜馬拉雅山脈的丘陵，喜馬偕爾省一般都在6月下旬進入雨季，上週更是連日暴雨，山地多處發生土石流與洪澇。

短短一週內，喜馬偕爾省死於暴雨相關災難者已達77人，若從6月24日算起，更是達到220人。

14日上午，山城西姆拉（Shimla）一座神廟被土石流沖毀，救難人員挖出12具屍體，據信仍有罹難者埋在泥堆之中。

根據喜馬偕爾省救災中心的報告，全省有1萬1600多棟民宅受損甚至全毀，600多條道路仍無法通行，多處斷電，數千民眾被疏散至較安全的地區。

由於全省受災情況嚴重，省政府昨天下午宣布進入天災狀態；在天災狀態之下，省政府可向中央政府申請更多救災資源，受災民眾也可延後償還向公立銀行所借的貸款 ，或是申請新貸款以維持生計。

專家分析，過度砍伐山林以及其他生態不友善發展計畫，是導致土石流頻傳的主要原因。

另一方面，印度氣象局也發布警告，雖然喜馬偕爾省未來兩天的雨量可能減少，但從21日開始可能又會下大雨。