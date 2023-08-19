西非經濟共同體代表團抵達尼日 會見遭罷黜總統

尼日遭廢黜的民選總統貝佐姆。（美聯社）

西非經濟共同體（ECOWAS）代表團今天抵達尼日，與奪取政權的軍方代表進行會談，並會見遭罷黜的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。

一名與ECOWAS有關的消息人士告訴法新社，貝佐姆目前「精神狀態良好」。他仍持續遭到軍方拘留，且無電可用。

自政變發生以來，他和家人一直被關押在總統官邸。國際社會日益關注他遭拘留的條件。

ECOWAS代表團還與7月26日從貝佐姆手中奪取權力的軍方代表進行會談。

消息人士稱，在奈及利亞前國家元首阿布貝卡（Abdulsalami Abubakar）的帶領下，ECOWAS代表會見了部分高階軍官，但沒有透露其中是否包括政變領導人蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍。

此前，ECOWAS已批准儘快部署「恢復尼日憲政秩序的待命部隊」，但是也承諾會尋找化解此一危機的外交手段。

獲尼日軍方任命為總理的贊納（Ali Mahaman Lamine Zeine）告訴「紐約時報 」（ New York Times），貝佐姆不會受到傷害。

另一方面，今天有數千名志願者前往尼日首都尼阿美（Niamey）中部地區，以響應號召，登記為非軍事後援人員，以防禦ECOWAS可能進行的武力干預行動。

號召活動的主辦單位指出，他們無意招募志願者加入軍隊，而是希望收集一份願意在ECOWAS攻擊時提供非軍事技能的專業人員名單。