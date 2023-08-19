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遊客風靡向日葵花田「拍裸照」 老闆受不了貼公告勸阻：拜託穿衣服

編譯周辰陽／即時報導
英國英格蘭南部海岸附近的海靈島的史托克果園日前掛出了不尋常的告示，敦促來此一遊的客人們不要在向日葵花田裡面裸體拍照。（照片翻攝：FACEBOOK / Stoke Fruit Farm Shop）
英國英格蘭南部海岸附近的海靈島的史托克果園日前掛出了不尋常的告示，敦促來此一遊的客人們不要在向日葵花田裡面裸體拍照。（照片翻攝：FACEBOOK / Stoke Fruit Farm Shop）

英國英格蘭南部海岸附近的海靈島（Hayling Island）一處農場日前掛出了不尋常的告示，敦促來此一遊的客人們不要在向日葵花田裡面裸體拍照。

CNN報導，史托克果園（Stoke Fruit Farm）的所有人注意到越來越多遊客把衣服脫光後跑進向日葵花叢之中擺姿勢拍照，決定上網發布這個不尋常的要求。他們日前在臉書提醒大家，這個農場是一個闔家參觀的地方，「到了向日葵花田裡面，請把你們的衣服穿上！我們正收到越來越多進行裸體攝影的通報，絕對不要在我們的公用時段發生這種情況，拜託了！」

史托克果園占地350英畝，由威爾森（Sam Wilson）與妹妹裴特利（Nette Petley）的祖父建立，現在是兩人負責經營示，雖然農場一直都有拍照活動，但總是有禮貌跟井然有序地攝影，因此其他人沒受到影響。但威爾森18日告訴CNN，自向日葵花田在7月底向遊客開放以來，已經發生了大約6起民眾在花叢之中脫光衣服的事件，「我們一直有人在拍情色（risque）照，但這是第一年成了問題，這是我們貼出了標誌的原因」。

根據太陽報的報導，一位名叫克魯達斯（ Sarah-Jane Cruddas）的遊客表示，她兒子日前就遇過全身上下只穿了一件丁字褲的女子。威爾森接受CNN訪問時指出，在「幾個孩子看到發生了什麼事情」之後，他跟團隊決定在農場周圍掛上告示，「我們是一個真正自由與快樂的農場，但就是沒辦法接受眾目睽睽之下赤身裸體」。

裴特利則說，「這是一個非常開心跟有趣的地方，確實給你那種充滿力量的感覺，但這關乎周邊的人們與對此尊重。這個場地很大，有著很多地方，你可以躲起來超過一個小時而不被人找到。不過，這些事件是明目張膽公然為之」。

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