剛果民主共和國爆霍亂疫情 聯合國為兒童敲警鐘

剛果民主共和國爆發霍亂疫情 ，尤其東部動盪不安的北基伍省今年已有超過8000名5歲以下幼童染疫，聯合國 兒童基金會今天就此發出警訊。

法新社報導，北基伍省（North Kivu）已遭衝突蹂躪近30年，當地民眾普遍流離失所。

聯合國兒童基金會（UNICEF）引述剛果民主共和國衛生部統計，今年迄今全國感染總數為3萬1342例，其中在疫情最嚴重的北基伍省就有約2萬1400例。

駐果瑪（Goma）的聯合國兒童基金會剛果民主共和國高級緊急協調員阿布杜拉（Shameza Abdulla）說：「應該對霍亂疫情的規模及其造成的破壞性威脅敲響警鐘。如果未來幾個月內不採取緊急行動，霍亂很有可能蔓延到這個國家多年沒有受到影響的地區。」

「疫情還可能繼續在（衛生）系統早已不堪重負的流離失所者營地蔓延，當地民眾極易患病，甚至可能死亡，尤其是兒童。」

聯合國兒童基金會表示，北基伍省今年5歲以下霍亂感染數已經超過8000例，高達去年全年染疫總數的6倍多。

剛果民主共和國2017年發生過類似情況，包括首都金夏沙（Kinshasa）在內，霍亂蔓延到全國各地，導致約5萬5000人感染，逾1100人死亡。