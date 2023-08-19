飢荒200死 北韓：金正恩視察淹水稻田創奇蹟

北韓領導人金正恩（左）在「卡努」颱風的重災區江原道安邊郡一帶，進行現場指導。（朝中社）

卡努颱風上周侵襲北韓 ，北韓領袖金正恩日前視察災區並督導軍方搶救農作。但相當於美國中情局（CIA）的南韓 國家情報院指稱，截至7月已有兩百餘名北韓人餓死，聯合國安理會批評平壤 著重研發核飛彈，不顧民眾挨餓。另外，平壤一帶近期更傳出炸彈恐攻，南韓政府雖尚未證實出現恐攻跡象，但也提到北韓重大刑案已增加約三倍。

北韓民生基礎設施不完善、林地多遭砍伐，若有洪患恐造成嚴重後果。北韓官媒朝中社報導，金正恩已赴江原道勘災，監督軍人協助搶救農作，災區可望完全復原；金正恩並稱讚軍方及時應對災情，救回淹水農田。

北韓中央通信社的照片顯示，金正恩穿著白外套和黑長褲蹲在田邊，一旁軍方直升機飛在稻田上空噴灑藥劑，並表示，軍方「在很短的時間內救回了淹水的農田，創造了奇蹟」。

中央社引述法新社報導，但脫北者出身的世界朝鮮問題研究所所長安燦一表示，金正恩視察時動員軍機向農作噴灑殺蟲劑僅為作秀，反而凸顯平壤恐束手無策，只好靠軍隊協助救災。

南韓國會議員劉相凡17日更引述南韓情報單位簡報說，1月至7月已有約240名北韓人餓死，比近期年均的110人多一倍。他表示，即使北韓經濟困頓，平壤當局今年仍執行了一連串武器測試，次數創下新高紀錄，包括首度試射使用固態燃料的彈道飛彈；專家認為，這是北韓技術上的一大突破。

根據南韓情資，北韓經濟已陷入惡性循環，2020年至去年的經濟皆呈現負成長，人民食不果腹。安理會日前亦直指平壤對核飛彈研發投注巨資，卻放任民眾缺乏食物等基本民生必需品。

民生問題可能也在北韓引發治安疑慮。南韓東亞日報18日引述消息人士報導，維安嚴密的首都平壤於一至兩個月前發生罕見炸彈攻擊，研判代表北韓長期缺糧問題已令人民忍無可忍。國情院在5月底向國會提交的報告中寫道，北韓境內嚴重刑案已激增三倍，包含搶奪物資、投擲土製炸彈等大型組織犯罪。