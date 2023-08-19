我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

飢荒200死 北韓：金正恩視察淹水稻田創奇蹟

編譯高詣軒／綜合18日電
北韓領導人金正恩（左）在「卡努」颱風的重災區江原道安邊郡一帶，進行現場指導。（朝中社）
北韓領導人金正恩（左）在「卡努」颱風的重災區江原道安邊郡一帶，進行現場指導。（朝中社）

卡努颱風上周侵襲北韓，北韓領袖金正恩日前視察災區並督導軍方搶救農作。但相當於美國中情局（CIA）的南韓國家情報院指稱，截至7月已有兩百餘名北韓人餓死，聯合國安理會批評平壤著重研發核飛彈，不顧民眾挨餓。另外，平壤一帶近期更傳出炸彈恐攻，南韓政府雖尚未證實出現恐攻跡象，但也提到北韓重大刑案已增加約三倍。

北韓民生基礎設施不完善、林地多遭砍伐，若有洪患恐造成嚴重後果。北韓官媒朝中社報導，金正恩已赴江原道勘災，監督軍人協助搶救農作，災區可望完全復原；金正恩並稱讚軍方及時應對災情，救回淹水農田。

北韓中央通信社的照片顯示，金正恩穿著白外套和黑長褲蹲在田邊，一旁軍方直升機飛在稻田上空噴灑藥劑，並表示，軍方「在很短的時間內救回了淹水的農田，創造了奇蹟」。

中央社引述法新社報導，但脫北者出身的世界朝鮮問題研究所所長安燦一表示，金正恩視察時動員軍機向農作噴灑殺蟲劑僅為作秀，反而凸顯平壤恐束手無策，只好靠軍隊協助救災。

南韓國會議員劉相凡17日更引述南韓情報單位簡報說，1月至7月已有約240名北韓人餓死，比近期年均的110人多一倍。他表示，即使北韓經濟困頓，平壤當局今年仍執行了一連串武器測試，次數創下新高紀錄，包括首度試射使用固態燃料的彈道飛彈；專家認為，這是北韓技術上的一大突破。

根據南韓情資，北韓經濟已陷入惡性循環，2020年至去年的經濟皆呈現負成長，人民食不果腹。安理會日前亦直指平壤對核飛彈研發投注巨資，卻放任民眾缺乏食物等基本民生必需品。

民生問題可能也在北韓引發治安疑慮。南韓東亞日報18日引述消息人士報導，維安嚴密的首都平壤於一至兩個月前發生罕見炸彈攻擊，研判代表北韓長期缺糧問題已令人民忍無可忍。國情院在5月底向國會提交的報告中寫道，北韓境內嚴重刑案已激增三倍，包含搶奪物資、投擲土製炸彈等大型組織犯罪。

北韓 平壤 南韓

上一則

馬斯克隔9年訪日 網好奇「你為何會來」

下一則

開打18個月… 美最新評估：烏俄戰爭已釀近50萬人傷亡

延伸閱讀

北韓人頻傳食不果腹 金正恩視察風災後受創稻田

北韓人頻傳食不果腹 金正恩視察風災後受創稻田
白宮稱拜登願「不設任何先決條件」會晤金正恩 北韓沒有回應

白宮稱拜登願「不設任何先決條件」會晤金正恩 北韓沒有回應
文在寅母喪金正恩發弔唁文 尹錫悅父喪卻變這樣

文在寅母喪金正恩發弔唁文 尹錫悅父喪卻變這樣
金正恩「眼淚」很熱門 北韓「推銷」加速領袖偶像化

金正恩「眼淚」很熱門 北韓「推銷」加速領袖偶像化

熱門新聞

馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
去年印度出口稻米至全球約140國，逾2000萬公噸。專家憂心，印度限制稻米出口將使全球糧價再上漲；圖為印度南方安德拉省一處主要稻米貿易港口。（路透）

印度限制出口 全球米價拉警報…美加爆發「搶米潮」

2023-08-17 19:27

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢