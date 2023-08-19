馬斯克隔9年訪日 網好奇「你為何會來」

美國億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克睽違9年再訪日本，引發外界好奇；圖為5月31日在北京。（路透）

美國億萬富豪馬斯克 17日發文透露自己到訪日本 ，他睽違9年再訪日本目的為何，引發社群媒體眾多網友臆測；日媒也捕捉到他搭計程車身影。

中央社引述法新社報導，馬斯克於深夜社群媒體X（前身Twitter）發文表示：「剛剛抵達神奇的日本。」

馬斯克18日還發布影片，內容看似是日本知名藝術團體teamLab主辦的互動體驗藝術展。X平台的網友紛紛留言詢問馬斯克為何在日本，一些人推測他是為了來看歌手格萊姆斯（Grimes）本周末在東京附近一個音樂節的表演。馬斯克曾與格萊姆斯交往，並育有兩名子女。

此外，富士新聞網也捕捉到正要離開「teamLab Planets」的馬斯克，雖然日媒記者嘗試訪問，但馬斯克被疑似保鑣的男子保護著，隨後搭上車子揚長而去。報導指出，馬斯克搭上的車子，不是高級轎車或特別的車輛，而是一般的計程車。

媒體引述體育日本報導，有網友模仿日本電視節目的名稱「YOUは何しに日本へ?」（你為何來日本？），在馬斯克的文章底下留言。也有網友懷疑「馬斯克是不是搞錯Comic Market（日本最大的同人誌展銷會）的日程，遲了一個禮拜來」。

另外，由於馬斯克過去曾發布過拉麵店「拉麵二郎」的照片，因此也有網友留言「如果在歌舞伎町的二郎等的話，好像就能見到面」。

身兼美國電動車大廠特斯拉 及美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長的馬斯克2014年曾赴日本，參加特斯拉全面進軍日本市場的典禮，他在那次行程還短暫會晤去年遭槍擊身亡的時任日本首相安倍晉三。