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狗狗郵輪大受歡迎 新加坡再推貓咪郵輪

編譯中心／綜合18日電
飼主帶著愛貓一起搭船出航。（Getty Images）
飼主帶著愛貓一起搭船出航。（Getty Images）

豪華郵輪之旅如今已不是人類專屬的休閒活動。新加坡的愛貓人士現在可以帶著寵物一起搭乘郵輪，與貓咪一起吹海風、欣賞海景，並享用晚餐。

中央社引述法新社報導，在豪華高桅帆船「皇家信天翁」號（Royal Albatross）上，貓咪可以在特製的籠內休息，飼主則可以在一旁的甲板上享用4道或7道餐點的晚餐。

繼2021年推出「狗狗郵輪」大受歡迎後，皇家信天翁號的營運商本月推出適合貓咪的行程。在時長2個半小時的航程裡，15隻貓咪和130名人類乘客沿著度假勝地聖淘沙島航行，欣賞星國天際線景色和絢爛的煙火秀。

一名28歲、從事人資相關工作的女乘客表示，「我認為貓咪的狀況很好…牠們很喜歡這裡的風景，我想牠們也可以感受到自由的感覺。」她的5歲布偶貓可可和波波坐在桌旁的籠子裡，遠眺大海。

自2021年至今，這艘船已接待2000多隻狗狗，貓咪的數量可能很快就會追上。目前該船已售出200多張人類乘客門票，每張售價225新加坡幣（約165.6美元）。

一般來說，這艘豪華帆船會為狗狗提供3道菜的晚餐，但貓飼主通常會選擇把寵物餐帶回家，因為這種挑剔的動物通常不會在不熟悉的地方進食。

經營寵物郵輪的公司Tall Ship Adventures表示，該公司曾諮詢專家和愛護動物協會（SPCA）等動物福利組織，以確保寵物在船上的安全體驗。

豪華高桅帆船「皇家信天翁」號。（Getty Images）
豪華高桅帆船「皇家信天翁」號。（Getty Images）

郵輪 新加坡 皇家

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