推銷金正恩眼淚 南韓剖析北韓1個目的

南韓表示，近年北韓加快推動領導人金正恩的「眼淚政治學」，以增加親切感；圖為2020年10月，金正恩在一次閱兵儀式中發言時哽咽落淚。（視頻截圖）

南韓 統一部17日表示，近年北韓 正在加快金正恩 「偶像化」的步伐，且利用金正恩在多次活動上落淚的鏡頭，推動「眼淚政治學」，來增加親切感。此外，近年北韓對金正恩使用「領袖」（首領）稱謂的次數大增。近半年來，北韓官方媒體對金正恩已使用26次「領袖」的稱謂。

香港01報導，北韓自2018年1月10日勞動黨第八次代表大會開始稱呼金正恩為「領袖」，2020年使用4次、2021年增至16次、2022年使用23次。在2023年除了「領袖」外還稱呼金正恩為「偉大領袖」。統一部指出，「領袖」在北韓的措詞是體現金氏家族偶像化的典型指標。

另據統一部統計，金正恩2023年以來公開露面57次，其中30次與軍事活動有關。金正恩其間多次在閱兵式、葬禮、演出、視察中被拍攝出哽咽落淚畫面，被形容有推動「眼淚政治學」目的，增加親切感。北韓稱呼金正恩為「父親」的群體自2022年底已擴大到年青群。

南韓《中央日報》引述統一研究院首席研究員趙漢凡表示，金正恩過去在閱兵儀式上流過數次淚，甚至有事先準備好毛巾，用毛巾擦眼淚的場面，指出金正恩本來就是一個很感性的人。

另據韓聯社報導，南韓政府公布的去年課外輔導費用調查結果顯示，南韓的補課費最高，其次是數學。這一情況在北韓也大同小異。接受過課外輔導的脫北者占比從3.2%增至14.1%。根據部分資料，當地補習費用是2萬韓元（約15美元）左右。假設基本收入為20萬韓元，課外輔導費占比為10%左右。