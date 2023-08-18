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英談話節目之王享壽88歲 BBC總裁：他定義所有人

編譯中心／綜合17日電
英國廣播公司17日表示，知名英國節目主持人麥可．帕金森逝世，享壽88歲。（路透）
英國廣播公司17日表示，知名英國節目主持人麥可．帕金森逝世，享壽88歲。（路透）

知名英國節目主持人麥可．帕金森（Michael Parkinson）逝世，享壽88歲。他以同名長壽訪談節目「帕金森秀」聞名，曾採訪眾多名人。他的家人發表聲明稱，「麥可．帕金森爵士在經歷短時間身體不適後，在家人陪伴下於家中安詳逝世」。

中央社引述法新社報導，帕金森出生於英格蘭北部的約克郡（Yorkshire），他在16歲離開學校，懷抱成為職業板球手的夢想，之後卻在當地報社任職記者，並於1960年代末期進入電視產業，從1971年開始主持BBC黃金時段的「帕金森秀」。

BBC總裁戴維（Tim Davie）表示，「麥可是談話節目之王，他定義了之後所有主持人和節目的形式」，「他訪問了20世紀的諸多大人物，訪談方式令大眾著迷。麥可不僅很會問問題，還是一名很好的傾聽者」。

帕金森推估他的職業生涯採訪超過2000名受訪者，包括拳王阿里（Muhammad Ali）、英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）、英國樂團披頭四（The Beatles）已故成員約翰藍儂（John Lennon），以及美國流行樂壇天后瑪丹娜（Madonna）等。

帕金森在2013年公布罹患攝護腺癌，正在接受放射治療，並在2年後宣布完全治癒。

瑪丹娜

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