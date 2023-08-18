我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

金磚5國下周峰會 金磚之父批共同貨幣荒謬

編譯周辰陽／綜合17日電
金磚國家成立的「新開發銀行」行長羅塞芙（左二）7月26日在俄國聖彼得堡與俄羅斯總統普亭（左三）會面。普亭因遭國際刑事法院通緝，將遠距參加本屆金磚國家峰會。（歐新社）
金磚國家成立的「新開發銀行」行長羅塞芙（左二）7月26日在俄國聖彼得堡與俄羅斯總統普亭（左三）會面。普亭因遭國際刑事法院通緝，將遠距參加本屆金磚國家峰會。（歐新社）

金磚國家領導人將於22至24日在南非約翰尼斯堡舉行峰會，討論如何加強這個鬆散俱樂部的影響力，以便在世界事務挑戰西方國家的主導地位。數十個「全球南方」國家正等著加入，也讓既有的5個成員國對如何擴大規模產生分歧。

金磚國家由巴西俄羅斯、印度、中國和南非組成，經濟規模占全球1/4，但運作方式截然不同，且地理位置分散，聚在一起主因是對世界秩序抱持懷疑態度。金磚國家認為，現有世界秩序符合美國與其富國盟邦的利益，而這些富國提倡諸多他們自己經常不尊重的國際規範。

中國國家主席習近平、巴西總統魯拉和印度總理莫迪將參加這次峰會。俄羅斯總統普亭因強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行，遭國際刑事法院發出逮捕令，南非是國際刑事法院成員有義務逮捕他，因此普亭改派外長拉夫洛夫與會，自己則以遠距形式參加。

此外，南非向全球南方國家發出了70多份邀請，但曾表明希望參加的法國總統馬克宏並未獲邀，美國、英國等西方國家也未獲邀請。

儘管峰會召開在即，目前卻幾乎沒有議程相關細節浮上檯面，但擴大規模預期將排在優先事項。南非表示，大約40個國家已正式或非正式表明有意加入，有22國正式提出申請，包括埃及、沙烏地阿拉伯跟阿根廷等國。

在金磚國家既有成員國中，正跟美國角力的中國尋求擴大地緣政治影響力，主張金磚國家迅速擴大，俄羅斯則需要友邦以反制烏克蘭戰爭帶來的外交孤立，也熱衷於引進新成員國，作為莫斯科最重要非洲盟邦的南非也是如此。巴西卻對擴大規模有疑慮，擔心這個組織可能更加龐大難以運作，印度則觀望不表態。

巴西據報在16日的籌備會議提案，討論制定新成員加入的明確標準，希望擬定接納新成員的條件，然後在峰會上提出，由各國領導人決定可以加入的國家。根據南非說法，各國對納入新成員的標準接近達成共識。如果候選國獲得批准，將於2024年俄羅斯喀山峰會正式加入。

俄羅斯與中國等成員國呼籲金磚國家挑戰美元作為世界儲備貨幣的地位，但南非說，金磚貨幣沒有列入本屆峰會議程。當初創造「金磚國家」一詞的英國智庫「皇家國際事務研究所」資深顧問歐尼爾，將金磚國家可能開發共同貨幣的看法斥為「荒謬」，稱這5個強烈分化的經濟體打造 一個共同貨幣並不可行。

南非 俄羅斯 巴西

上一則

推銷金正恩眼淚 南韓剖析北韓1個目的

下一則

白俄若遭「侵略」將以核武回應烏克蘭 魯卡申柯籲基輔和俄方談判

延伸閱讀

22國盼加入「金磚」 如何擴大規模？5成員國分歧

22國盼加入「金磚」 如何擴大規模？5成員國分歧
普亭將出席一帶一路峰會 德義法領袖未獲邀避免尷尬

普亭將出席一帶一路峰會 德義法領袖未獲邀避免尷尬
中俄頻軍事交流 李尚福出席莫斯科國際安全會議 傳普亭10月訪華

中俄頻軍事交流 李尚福出席莫斯科國際安全會議 傳普亭10月訪華
俄襲擊烏克蘭穀物設施 厄多安籲普亭別讓戰事升溫

俄襲擊烏克蘭穀物設施 厄多安籲普亭別讓戰事升溫

熱門新聞

馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪