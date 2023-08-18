金磚5國下周峰會 金磚之父批共同貨幣荒謬

金磚國家成立的「新開發銀行」行長羅塞芙（左二）7月26日在俄國聖彼得堡與俄羅斯總統普亭（左三）會面。普亭因遭國際刑事法院通緝，將遠距參加本屆金磚國家峰會。（歐新社）

金磚國家領導人將於22至24日在南非 約翰尼斯堡舉行峰會，討論如何加強這個鬆散俱樂部的影響力，以便在世界事務挑戰西方國家的主導地位。數十個「全球南方」國家正等著加入，也讓既有的5個成員國對如何擴大規模產生分歧。

金磚國家由巴西 、俄羅斯 、印度、中國和南非組成，經濟規模占全球1/4，但運作方式截然不同，且地理位置分散，聚在一起主因是對世界秩序抱持懷疑態度。金磚國家認為，現有世界秩序符合美國與其富國盟邦的利益，而這些富國提倡諸多他們自己經常不尊重的國際規範。

中國國家主席習近平、巴西總統魯拉和印度總理莫迪將參加這次峰會。俄羅斯總統普亭因強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行，遭國際刑事法院發出逮捕令，南非是國際刑事法院成員有義務逮捕他，因此普亭改派外長拉夫洛夫與會，自己則以遠距形式參加。

此外，南非向全球南方國家發出了70多份邀請，但曾表明希望參加的法國總統馬克宏並未獲邀，美國、英國等西方國家也未獲邀請。

儘管峰會召開在即，目前卻幾乎沒有議程相關細節浮上檯面，但擴大規模預期將排在優先事項。南非表示，大約40個國家已正式或非正式表明有意加入，有22國正式提出申請，包括埃及、沙烏地阿拉伯跟阿根廷等國。

在金磚國家既有成員國中，正跟美國角力的中國尋求擴大地緣政治影響力，主張金磚國家迅速擴大，俄羅斯則需要友邦以反制烏克蘭戰爭帶來的外交孤立，也熱衷於引進新成員國，作為莫斯科最重要非洲盟邦的南非也是如此。巴西卻對擴大規模有疑慮，擔心這個組織可能更加龐大難以運作，印度則觀望不表態。

巴西據報在16日的籌備會議提案，討論制定新成員加入的明確標準，希望擬定接納新成員的條件，然後在峰會上提出，由各國領導人決定可以加入的國家。根據南非說法，各國對納入新成員的標準接近達成共識。如果候選國獲得批准，將於2024年俄羅斯喀山峰會正式加入。

俄羅斯與中國等成員國呼籲金磚國家挑戰美元作為世界儲備貨幣的地位，但南非說，金磚貨幣沒有列入本屆峰會議程。當初創造「金磚國家」一詞的英國智庫「皇家國際事務研究所」資深顧問歐尼爾，將金磚國家可能開發共同貨幣的看法斥為「荒謬」，稱這5個強烈分化的經濟體打造 一個共同貨幣並不可行。