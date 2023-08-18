報復褻瀆可蘭經 巴基斯坦國穆斯林焚教堂

圖為瑞典諾庫平示威民眾去年4月17日焚燒可蘭經。（路透）

巴基斯坦官員表示，數以百計穆斯林男性16日在東部一場暴亂事件中縱火 焚燒教堂，並破壞基督徒的住家。先前曾傳出有基督徒被指控褻瀆可蘭經。此外，瑞典 安全局（SAPO）17日宣布提高國內恐怖攻擊警示等級至次高的第4級。近日瑞典當局默許示威人士焚燒可蘭經，引發穆斯林世界的憤怒，國際緊張局勢也日益升高。

中央社引述法新社報導，基督徒褻瀆可蘭經的傳聞散布後，暴徒們穿過工業城市費索拉巴德（Faisalabad）近郊一個以基督徒為主的地區。

社群媒體上的影像顯示，成群結隊的民眾手持棍棒和石塊衝過街道，教堂建築冒出濃煙。在一段影片中，當教堂頂部的十字架遭破壞時，人群歡呼，並要求懲罰遭控褻瀆可蘭經的人。

警方和救援官員表示，至少有4座教堂被縱火，居民表示，多達10幾座具教堂地位的建築遭破壞。

旁遮普省資訊部門首長米爾（Amir Mir）表示，已出動數千名警力保護該地區，並拘留了數十人，該聲明也譴責了涉嫌褻瀆可蘭經的行為。

在穆斯林占多數的巴基斯坦，褻瀆是一個敏感議題，任何被認為侮辱伊斯蘭教或伊斯蘭宗教人物的人，都可能面臨死刑。

鄰近城市拉合爾（Lahore）的巴基斯坦神職人員馬歇爾（Azad Marshall）表示，基督徒族群對這類事件「深感痛苦和困擾」。」

基督徒約占巴基斯坦人口2%，是國內社會最底層之一，經常淪為不實且毫無根據的褻瀆指控目標；這些指控往往被用來解決個人恩怨。

美國對襲擊事件表示震驚，並敦促巴基斯坦展開調查。