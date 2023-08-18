我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

報復褻瀆可蘭經 巴基斯坦國穆斯林焚教堂

編譯中心／綜合17日電
圖為瑞典諾庫平示威民眾去年4月17日焚燒可蘭經。（路透）
圖為瑞典諾庫平示威民眾去年4月17日焚燒可蘭經。（路透）

巴基斯坦官員表示，數以百計穆斯林男性16日在東部一場暴亂事件中縱火焚燒教堂，並破壞基督徒的住家。先前曾傳出有基督徒被指控褻瀆可蘭經。此外，瑞典安全局（SAPO）17日宣布提高國內恐怖攻擊警示等級至次高的第4級。近日瑞典當局默許示威人士焚燒可蘭經，引發穆斯林世界的憤怒，國際緊張局勢也日益升高。

中央社引述法新社報導，基督徒褻瀆可蘭經的傳聞散布後，暴徒們穿過工業城市費索拉巴德（Faisalabad）近郊一個以基督徒為主的地區。

社群媒體上的影像顯示，成群結隊的民眾手持棍棒和石塊衝過街道，教堂建築冒出濃煙。在一段影片中，當教堂頂部的十字架遭破壞時，人群歡呼，並要求懲罰遭控褻瀆可蘭經的人。

警方和救援官員表示，至少有4座教堂被縱火，居民表示，多達10幾座具教堂地位的建築遭破壞。

旁遮普省資訊部門首長米爾（Amir Mir）表示，已出動數千名警力保護該地區，並拘留了數十人，該聲明也譴責了涉嫌褻瀆可蘭經的行為。

在穆斯林占多數的巴基斯坦，褻瀆是一個敏感議題，任何被認為侮辱伊斯蘭教或伊斯蘭宗教人物的人，都可能面臨死刑。

鄰近城市拉合爾（Lahore）的巴基斯坦神職人員馬歇爾（Azad Marshall）表示，基督徒族群對這類事件「深感痛苦和困擾」。」

基督徒約占巴基斯坦人口2%，是國內社會最底層之一，經常淪為不實且毫無根據的褻瀆指控目標；這些指控往往被用來解決個人恩怨。

美國對襲擊事件表示震驚，並敦促巴基斯坦展開調查。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，雖然美國支持言論自由，但「暴力或威脅絕非可以接受的表達形式」。

瑞典安全局17日宣布提高國內恐怖攻擊警示等級至次高的第4級，當日可見瑞典警察在街...
瑞典安全局17日宣布提高國內恐怖攻擊警示等級至次高的第4級，當日可見瑞典警察在街頭巡邏。（路透）

瑞典 縱火 國務院

上一則

大馬飛機墜高速路10死 罹難多政治人物

下一則

文在寅母喪金正恩發弔唁文 尹錫悅父喪卻變這樣

延伸閱讀

瑞典假期

瑞典假期
中國工程車隊在巴基斯坦遇襲 俾路支解放軍犯案

中國工程車隊在巴基斯坦遇襲 俾路支解放軍犯案
巴基斯坦南部發生火車脫軌 已知19死逾50傷

巴基斯坦南部發生火車脫軌 已知19死逾50傷
巴基斯坦前總理伊姆蘭汗被捕 貪汙罪成立判刑3年

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗被捕 貪汙罪成立判刑3年

熱門新聞

馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪