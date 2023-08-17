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澳洲邊防部隊在雪梨突襲搜索公寓發現放射性物質 檢測未發現暴露證據

編譯周辰陽／即時報導
澳洲邊防部隊與新南威爾斯省緊急勤務人員17日上午突襲搜索南雪梨郊區的一處公寓，並且發現了放射性物質，導致公寓與附近居民一度疏散，但已經獲准返家，緊急勤務部門也宣布安全無虞。（Getty Images）
澳洲邊防部隊與新南威爾斯省緊急勤務人員17日上午突襲搜索南雪梨郊區的一處公寓，並且發現了放射性物質，導致公寓與附近居民一度疏散，但已經獲准返家，緊急勤務部門也宣布安全無虞。（Getty Images）

澳洲邊防部隊（ABF）與新南威爾斯省緊急勤務人員17日上午突襲搜索南雪梨郊區的一處公寓，並且發現了據稱是核同位素（nuclear isotopes）的放射性物質，導致公寓與附近居民一度疏散，但已經獲准返家。

澳洲廣播公司與澳洲衛報報導，ABF因事在南雪梨郊區阿克利夫的凱爾西街（Kelsey Street, Arncliffe）一棟公寓執行搜索令時，發現了潛在危險物質。十號電視網（Channel 10）報導，當局發現了汞與鈾同位素（uranium isotopes），並指是鈾238（uranium 238）物質。

在稍早新聞中，ABF沒有確認存在任何放射性物質，但的確證實得到了新南威爾斯省消防救援署（FRNSW）的危害物質操作員（HAZMAT operators）協助而展開行動。發言人當時表示，正在實施所有適當安全措施，敦促該地點附近的民眾要遵循緊急勤務部門的一切指示。

據報導，該公寓大樓直至下午仍被有關單位拉起的「熱區」（hot zone）警示帶封鎖，可見到邊防部隊官員進出入口處門禁區後面的建築物，該公寓的男性居民則是在雪梨機場工作。鄰居受訪時則表示，包括是否發現放射性物質在內，他們對此次行動細節一無所知。

根據澳廣最新消息，FRNSW的專家在公寓內找到了多個行業常用的低水平放射性同位素，並且存放在不會釋出輻射的「適當且有效」容器內。FRNSW表示，專家能夠進一步密封該物質，期間並未發生任何事故。

報導指出，澳洲核能科技組織（ANSTO）派出了輻射與科學支援團隊協助，並在該物業周圍設立10公尺禁區，有三位公寓居民送醫觀察，輻射檢測則顯示正常讀數。該公寓與凱爾西街居民則進行疏散以防萬一，但隨後獲准回家。新南威爾斯省環保署進行了檢測，確認不存在輻射暴露的證據，FRNSW也宣布現場安全無虞。

澳洲 檢測

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