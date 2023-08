澳洲邊防部隊在雪梨突襲搜索公寓發現放射性物質 檢測未發現暴露證據

澳洲 邊防部隊(ABF)與新南威爾斯省緊急勤務人員17日上午突襲搜索南雪梨郊區的一處公寓,並且發現了據稱是核同位素(nuclear isotopes)的放射性物質,導致公寓與附近居民一度疏散,但已經獲准返家。

澳洲廣播公司與澳洲衛報報導,ABF因事在南雪梨郊區阿克利夫的凱爾西街(Kelsey Street, Arncliffe)一棟公寓執行搜索令時,發現了潛在危險物質。十號電視網(Channel 10)報導,當局發現了汞與鈾同位素(uranium isotopes),並指是鈾238(uranium 238)物質。

#Breaking: A road has been blocked off by police and hazmat officers after mercury and a uranium isotope were discovered in an Arncliffe home. 10 News First understands the raid is being led by the Australian Border Force | @hughriminton pic.twitter.com/Ulyo2KAg0N