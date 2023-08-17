我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個秘密

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

開設泰勒絲文學課 比利時大學創歐洲首例

編譯中心╱綜合16日電
比利時大學將開設美國流行歌后泰勒絲文學課，創下歐洲首例；圖為泰勒絲7日在演唱會舞台上的表演。（Getty Images）
比利時大學將開設美國流行歌后泰勒絲文學課，創下歐洲首例；圖為泰勒絲7日在演唱會舞台上的表演。（Getty Images）

美國流行歌后泰勒絲（Taylor Swift）正在舉行全球巡演，每場演唱會都一票難求。在此熱度下，在比利時的粉絲們將有機會在大學課堂上以她的歌曲為切入點，深入研究14世紀到當代的文學著作。

綜合媒體報導，比利時根特大學助理教授麥考斯蘭近日開設了一門以泰勒絲的歌詞為主題的語言文學類選修課程，課程名為「文學（泰勒絲版）」，探討文學女權主義、生態批評、支持者研究及反英雄等修辭手法，預計今秋開課。

該課程將開放所有學生選修，就算不是泰勒絲粉絲也可以加入；學生修完課程須提交一份反思報告和一篇4000字論文。

報導稱，儘管該課程遭到了一些質疑，但麥考斯蘭收到了學生的踴躍申請，甚至還有社會人士希望旁聽課程。麥考斯蘭希望大眾理性看待這門課，她說：「有人批評這是個愚蠢的想法，但我主要關注文學。我絕不會聚集一堆粉絲，每周花3小時追星。」

麥考斯蘭接受布魯塞爾時報採訪時說，她是一位「霉粉」（Swiftie，泰勒絲粉絲的暱稱），泰勒絲的歌詞和她長期研究的英美文學之間有很多共通之處，這讓她感到驚訝。

麥考斯蘭列舉稱，泰勒絲創作歌曲時頻繁從英美文學中提取靈感，例如歌曲「Wonderland」，以童話故事「愛麗絲夢遊仙境」為靈感，開頭歌詞便提及「我們掉進了兔子洞」；此外，泰勒絲的歌曲「The Great War」，用第一次世界大戰來比喻心碎，這種利用歷史痛苦和戰爭作為隱喻愛和失去的做法，與已故美國詩人希薇亞·普拉斯（Sylvia Plath）的詩「爸爸」相同，普拉斯在首詩中用納粹大屠殺，討論她與父親陷入困境的關係。

美國紐約大學、亞利桑那州立大學、波士頓柏克利音樂學院等都設有研究泰勒絲歌詞的相關課程，但在歐洲是首創。

比利 納粹 波士頓

上一則

「割地換入會」 北約官員對烏克蘭失言道歉

下一則

北韓首提金恩案 揭露叛逃美軍為何對美灰心

延伸閱讀

泰勒絲灣區開唱 矽谷大賺觀光財

泰勒絲灣區開唱 矽谷大賺觀光財
碧昂絲、芭比、泰勒絲加乘 「她經濟」撐今夏半邊天

碧昂絲、芭比、泰勒絲加乘 「她經濟」撐今夏半邊天
女力撐起芭比、泰勒絲票房

女力撐起芭比、泰勒絲票房
泰勒絲MTV8項提名 BLACKPINK入圍4項受矚

泰勒絲MTV8項提名 BLACKPINK入圍4項受矚

熱門新聞

美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下