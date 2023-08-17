開設泰勒絲文學課 比利時大學創歐洲首例

比利時大學將開設美國流行歌后泰勒絲文學課，創下歐洲首例；圖為泰勒絲7日在演唱會舞台上的表演。（Getty Images）

美國流行歌后泰勒絲（Taylor Swift）正在舉行全球巡演，每場演唱會都一票難求。在此熱度下，在比利 時的粉絲們將有機會在大學課堂上以她的歌曲為切入點，深入研究14世紀到當代的文學著作。

綜合媒體報導，比利時根特大學助理教授麥考斯蘭近日開設了一門以泰勒絲的歌詞為主題的語言文學類選修課程，課程名為「文學（泰勒絲版）」，探討文學女權主義、生態批評、支持者研究及反英雄等修辭手法，預計今秋開課。

該課程將開放所有學生選修，就算不是泰勒絲粉絲也可以加入；學生修完課程須提交一份反思報告和一篇4000字論文。

報導稱，儘管該課程遭到了一些質疑，但麥考斯蘭收到了學生的踴躍申請，甚至還有社會人士希望旁聽課程。麥考斯蘭希望大眾理性看待這門課，她說：「有人批評這是個愚蠢的想法，但我主要關注文學。我絕不會聚集一堆粉絲，每周花3小時追星。」

麥考斯蘭接受布魯塞爾時報採訪時說，她是一位「霉粉」（Swiftie，泰勒絲粉絲的暱稱），泰勒絲的歌詞和她長期研究的英美文學之間有很多共通之處，這讓她感到驚訝。

麥考斯蘭列舉稱，泰勒絲創作歌曲時頻繁從英美文學中提取靈感，例如歌曲「Wonderland」，以童話故事「愛麗絲夢遊仙境」為靈感，開頭歌詞便提及「我們掉進了兔子洞」；此外，泰勒絲的歌曲「The Great War」，用第一次世界大戰來比喻心碎，這種利用歷史痛苦和戰爭作為隱喻愛和失去的做法，與已故美國詩人希薇亞·普拉斯（Sylvia Plath）的詩「爸爸」相同，普拉斯在首詩中用納粹 大屠殺，討論她與父親陷入困境的關係。

美國紐約大學、亞利桑那州立大學、波士頓 柏克利音樂學院等都設有研究泰勒絲歌詞的相關課程，但在歐洲是首創。