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野火燒向北極圈 加拿大西北地區進入緊急狀態

編譯中心╱綜合16日電
因野火蔓延，加拿大西北地方政府15日宣布轄內全境進入緊急狀態。（Getty Images）
因野火蔓延，加拿大西北地方政府15日宣布轄內全境進入緊急狀態。（Getty Images）

加拿大西北地區政府今天宣布進入緊急狀態，原因是野火嚴重摧毀一處偏遠社區，並為西北地區首府黃刀鎮（Yellowknife）帶來風險。

路透報導，此舉賦予當局額外權力來應對緊急狀況，也凸顯出今年迄今野火造成的空前損失。

西北地區政府在聲明中表示：「這將使（政府）能夠獲取和部署必要資源，以支持因應這個前所未見的野火季節，並保護西北地區居民的健康和安全。」

加拿大政府表示，已批准聯邦援助來對抗野火，並部署武裝部隊協助這個地區撲滅火勢。加拿大聯邦緊急應變事務部長石俊（Harjit Sajjan）在聲明中表示：「我們正在與西北地區政府密切合作，以確保當地社區獲得所需支持。」

黃刀鎮昨天深夜也宣布進入緊急狀態，以應對附近野火的潛在風險。市政官員發表聲明說，這是預防措施，當局尚未向居民發出撤離通知。黃刀鎮市長阿提（Alty）說：「居民應保持冷靜，並確保為局勢發生變化做好準備。」

黃刀鎮位於北極圈以南450公里處，約有2萬居民生活在此，是人口稀少的北部地區最大定居點之一。在西北地區南端與亞伯達省（Alberta）接壤的南斯拉維地區（South Slave），大多數社區居民上周末都接獲撤離命令。

今年，加拿大全國13個行政區域幾乎都曾遭野火肆虐，迫使居民撤離家園、擾亂能源生產，並且動用聯邦和國際消防資源。

加拿大正在經歷有紀錄以來最嚴重的野火季節，超過13萬平方公里土地陷入浩瀚火海，近16萬8000人被迫撤離。西北地區今年迄今已發生265起野火，遠高於10年平均的185起。

野火燒向北極圈，加拿大西北地區政府宣布進入緊急狀態。（Getty Images）
野火燒向北極圈，加拿大西北地區政府宣布進入緊急狀態。（Getty Images）

加拿大 緊急狀態

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